Max Verstappen à Carlos Sainz : "Tu veux échanger ?"

Comme à Austin, Charles Leclerc a décroché la pole position à l'Autódromo Hermanos Rodríguez. Au Mexique, son coéquipier Carlos Sainz a également réalisé une belle performance et les deux stars de Ferrari se partageront donc la première ligne de départ. Mais derrière le front rouge, Max Verstappen s'aligne comme troisième meilleur temps.

Et le champion de Formule 1 sait qu'il a la possibilité de profiter de l'ombre de ses prédécesseurs et de les dépasser sur le long chemin menant au premier virage. Interrogé sur la façon dont le poleman Leclerc envisageait le départ, le Monégasque a déclaré lors de la conférence de presse après les qualifications : "Ce sera comme au temps du karting ! Non, très honnêtement, nous n'en avons pas encore parlé".

"Mais c'est difficile de prévoir ce qui va se passer. En fait, il s'agit de savoir si tout le monde s'en sort bien en sortant de la ligne. Ensuite, nous nous adapterons simplement", a ajouté le quintuple vainqueur de GP. Et il a révélé : "Nous ne prendrons probablement pas trop de risques. Mais en dehors de cela, il est difficile de prévoir ce qui va se passer dans les premiers mètres. Cela dépendra entièrement de mon départ, bon ou mauvais, donc c'est difficile à prévoir quand il s'agit du premier tour".

Sainz était d'accord avec son coéquipier d'écurie : "C'est impossible à prévoir". Et de se lamenter : "La seule chose que je peux dire, c'est que je pars du côté sale de la course, et sur ce circuit, cela fait une assez grosse différence. Je m'attendais presque à ce que Max me batte en qualification et que je puisse mieux m'en sortir depuis la troisième position".

Verstappen lui a alors proposé : "Tu veux échanger ?" Ce à quoi Sainz a répondu : "Tu sais, j'y pense ! Je pense que nous allons prendre un bon départ et nous amuser sur le chemin du premier virage. Et je pense que Max va attaquer. Nous essaierons tous les deux de nous mettre à l'abri du vent. Le trajet jusqu'au premier virage est toujours un plaisir sur ce circuit".

Qualifications, Mexique

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,166 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,233

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,263

04. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17,382

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,423

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17,454

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,623

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,674

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18,032

10. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18.050

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,521

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,524

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18,738

14. Alex Albon (T), Williams, 1:19,147

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sans temps.

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,163

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,227

19. Lando Norris (GB), McLaren, 1:21,554

20. Logan Sargeant (USA), Williams, sans temps