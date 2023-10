Max Verstappen a Carlos Sainz: "Vuoi fare cambio?".

Come ad Austin, Charles Leclerc si è assicurato la pole position per la gara all'Autódromo Hermanos Rodríguez. In Messico, anche il suo compagno di squadra Carlos Sainz ha fornito un'ottima prestazione, motivo per cui le due stelle della Ferrari condivideranno la prima fila della griglia. Ma dietro il fronte rosso, Max Verstappen si piazza al terzo posto.

Il campione di Formula 1 sa di avere l'opportunità di sfruttare la scia dei suoi uomini di testa nel lungo percorso verso la prima curva e di passarli. Alla domanda, nella conferenza stampa post-qualifiche, su come pensa che sarà la partenza per il pole-sitter Leclerc, il monegasco ha detto: "Sarà come un kart! No, onestamente non ne abbiamo ancora parlato".

"Ma è difficile prevedere cosa accadrà. Si tratta fondamentalmente di capire se ognuno di noi riesce a partire dalla linea. Dopo di che ci adatteremo", ha aggiunto il cinque volte vincitore del GP. E ha rivelato: "Probabilmente non prenderemo troppi rischi. Ma è difficile valutare cosa succederà nei primi metri. Dipende tutto dal fatto che io parta bene o male, quindi è anche difficile pianificare il primo giro".

Sainz ha concordato con il suo compagno di scuderia: "È impossibile da prevedere". E si è rammaricato: "L'unica cosa che posso dire è che parto dal lato sporco della gara, e su questa pista questo fa una bella differenza. Mi aspettavo quasi che Max mi battesse in qualifica e posso partire meglio dalla terza posizione".

Verstappen gli ha quindi chiesto: "Vuoi fare cambio?". Al che Sainz ha risposto: "Sai, ci sto pensando! Penso che faremo una buona partenza e ci divertiremo alla prima curva. E credo che Max attaccherà. Cercheremo entrambi di prendere la scia. La corsa fino alla prima curva è sempre un piacere su questa pista".

Qualifiche, Messico

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17.166 min.

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17.233

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17.263

04 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17.382

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17.423

06 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17.454

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17.623

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:17.674

09 - Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18.032

10° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18.050

11° Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18.521

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18.524

13° Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18.738

14° Alex Albon (T), Williams, 1:19.147

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, nessun tempo

16° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19.163

18° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19.227

19° Lando Norris (GB), McLaren, 1:21.554

20° Logan Sargeant (USA), Williams, nessun tempo