Max Verstappen para Carlos Sainz: "Queres trocar?

O piloto da Ferrari, Carlos Sainz, lamentou o facto de ter de partir do lado sujo da pista no México. A estrela da Red Bull Racing, Max Verstappen, fez-lhe então uma oferta generosa.

por Otto Zuber - Automatic translation from German

Tal como em Austin, Charles Leclerc garantiu a pole position para a corrida no Autódromo Hermanos Rodríguez. E no México, o seu companheiro de equipa Carlos Sainz também teve um bom desempenho, razão pela qual as duas estrelas da Ferrari vão partilhar a primeira linha da grelha. Mas atrás da frente vermelha, Max Verstappen é o terceiro mais rápido.

E o campeão de Fórmula 1 sabe que tem a oportunidade de beneficiar do slipstream dos seus homens da frente no longo caminho para a primeira curva e passá-los. Questionado na conferência de imprensa pós-qualificação sobre como ele achava que seria a largada para o pole-sitter Leclerc, o monegasco disse: "Será como um karting! Não, honestamente, ainda não falámos sobre isso".

"Mas é difícil prever o que vai acontecer. Basicamente, trata-se de saber se toda a gente sai bem da linha. Depois disso, vamos adaptar-nos", acrescentou o cinco vezes vencedor de GP. E revelou: "Provavelmente não vamos correr muitos riscos. Mas é difícil avaliar o que vai acontecer nos primeiros metros para além disso. Depende inteiramente de eu ter uma boa ou má partida, por isso também é difícil planear quando se trata da primeira volta."

Sainz concordou com o seu colega de equipa: "É impossível prever". E lamentou: "A única coisa que posso dizer sobre isso é que começo a corrida do lado sujo, e nesta pista isso faz uma grande diferença. Quase esperava que o Max me vencesse na qualificação e posso sair melhor da terceira posição".

Verstappen então perguntou-lhe: "Queres trocar?" Ao que Sainz respondeu: "Sabes, estou a pensar nisso! Acho que vamos ter um bom arranque e vamos divertir-nos no caminho para a primeira curva. E acho que o Max vai atacar. Ambos vamos tentar apanhar um "slipstream". A corrida até à primeira curva é sempre um prazer nesta pista."

Qualificação, México

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17.166 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17.233

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17.263

04 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17.382

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17.423

06 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17.454

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17.623

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:17.674

09 - Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18.032

10º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18,050

11º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18.521

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,524

13º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18.738

14º Alex Albon (T), Williams, 1:19.147

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sem tempo

16º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19.163

18º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19.227

19º Lando Norris (GB), McLaren, 1:21.554

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, sem tempo