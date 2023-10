Ticker en direct du GP du Mexique : Ferrari contre Verstappen

Le bilan intermédiaire de Charles Leclerc (Ferrari) et de Max Verstappen (Red Bull Racing) ne pourrait pas être plus différent en ce qui concerne les départs de la pole position et la conversion en victoires : le Monégasque Leclerc n'a pas remporté une seule victoire sur ses dix dernières pole positions en 2022 et 2023 ! La dernière fois qu'il y est parvenu, c'était en Australie en 2022.

Max Verstappen, quant à lui, a remporté dix fois la victoire sur ses dix dernières pole positions. Et lorsque Verstappen n'a pas pu s'élancer de la meilleure place sur la grille de départ (ce qui est arrivé huit fois en 2023), il a tout de même remporté la victoire à cinq reprises.

C'est donc Ferrari (première ligne de départ avec Charles Leclerc et Carlos Sainz) contre Max Verstappen. Pour savoir si cet ordre va changer dès le départ, consultez notre live-ticker avec les moments les plus importants du GP du Mexique.