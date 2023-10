Live ticker GP del Messico: Ferrari vs Verstappen

Prima del GP del Messico: come in Belgio, Italia e Stati Uniti, Max Verstappen deve schierarsi dietro la Ferrari alla partenza. Alla fine, però, Max ha avuto la meglio. Leggi nel live ticker come va in Messico.

I record intermedi di Charles Leclerc (Ferrari) e Max Verstappen (Red Bull Racing) non potrebbero essere più diversi quando si tratta di partire dalla pole position e convertirla in vittorie: il monegasco Leclerc non ha ottenuto una sola vittoria dalle ultime dieci pole position nel 2022 e 2023! L'ultima volta che ci è riuscito è stato in Australia nel 2022.

Max Verstappen, invece, ha conquistato dieci delle sue ultime dieci pole position. E quando Verstappen non è riuscito a partire dalla migliore posizione in griglia (cosa che è successa otto volte nel 2023), di solito ha comunque guidato fino alla vittoria, per ben cinque volte.

Quindi la Ferrari (prima fila con Charles Leclerc e Carlos Sainz) contro Max Verstappen. Scoprite se questo ordine potrebbe cambiare al via qui nel nostro live ticker con i momenti più importanti del GP del Messico.