Le GP du Mexique à la télévision : L'action en prime time

Le traditionnel GP du Mexique a toujours réservé des surprises. Après les essais libres, personne ne pensait voir Ferrari en pole position, mais Charles Leclerc et Carlos Sainz s'élancent depuis la première ligne. Et honnêtement, qui aurait pu s'attendre à voir Daniel Ricciardo et AlphaTauri en quatrième position ?

Mais attention, attention ! Max Verstappen, troisième, a déjà remporté la victoire cette année en partant de plus loin - de la 6e place sur la grille (USA et Belgique) et même de la 9e à Miami.

Nous vous tiendrons au courant de tout ce qu'il faut savoir à partir de 20h00 ici au Mexique avec notre live-ticker, mais nous avons bien sûr aussi résumé pour vous, comme toujours, les dates de diffusion les plus importantes de Sky, ORF, ServusTV et SRF.





Le GP du Mexique à la télévision

Dimanche 29 octobre

17h30 : Sky Sport F1 - Course 2021 au Mexique

19h30 : Sky Sport F1 - Rapports préliminaires du Grand Prix

20h25 : ORF1 - Rapports préliminaires du Grand Prix

20h20 : SRF 2 - Rapports préliminaires sur la courseItalie

20h55 : Sky Sport F1 - Début de la couverture du Grand Prix

20h55 : SRF 2 - Début de la couverture du Grand Prix

21h00 : ORF1 - Début de la couverture du Grand Prix

21h00 : Grand Prix du Mexique (71 tours)

22h45 : Sky Sport F1 - Analyses et interviews

23.10 heures : ORF 1 - Motorhome

23.30 : Sky Sport F1 - Conférence de presse course

23h55 : ServusTV - Résumé de la course





Qualifications, Mexique

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,166 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,233

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,263

04. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17,382

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,423

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17,454

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,623

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,674

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18,032

10. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18.050

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,521

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,524

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18,738

14. Alex Albon (T), Williams, 1:19,147

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sans temps.

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,163

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,227

19. Lando Norris (GB), McLaren, 1:21,554

20. Logan Sargeant (USA), Williams, sans temps