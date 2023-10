GP do México na TV: Ação em horário nobre

Os últimos treinos para o Grande Prémio do México indicaram: os adeptos podem esperar por um verdadeiro prazer. Começa na Cidade do México em horário nobre, às 21h00 na Europa.

O tradicional GP do México é sempre bom para surpresas. A julgar pela sessão de treinos livres, ninguém tinha a Ferrari nas cartas para a pole position, mas agora Charles Leclerc e Carlos Sainz vão começar a corrida na 1ª linha. E sejamos honestos - quem é que esperava Daniel Ricciardo e AlphaTauri em 4º lugar?

Mas atenção: O terceiro classificado, Max Verstappen, já conduziu à vitória a partir de lugares mais recuados este ano - do 6º lugar da grelha (EUA e Bélgica) e até do 9º em Miami.

A partir das 20h00, estaremos sempre actualizados com o nosso live ticker do México, mas também resumimos as datas de transmissão mais importantes da Sky, ORF, ServusTV e SRF.





GP do México na TV

Domingo, 29 de outubro

17h30: Sky Sport F1 - Corrida 2021 no México

19h30: Sky Sport F1 - Relatórios preliminares sobre o Grande Prémio

20.25 hrs: ORF1 - Relatórios preliminares do Grande Prémio

20.20 hrs: SRF 2 - Relatórios preliminares sobre a corridaItal

20.55: Sky Sport F1 - Início da cobertura do Grande Prémio

20.55 hrs: SRF 2 - Início da cobertura do Grande Prémio

21.00: ORF1 - Início da cobertura do Grande Prémio

21.00: Grande Prémio do México (71 voltas)

22.45: Sky Sport F1 - Análises e Entrevistas

23h10: ORF 1 - Autocaravana

23.30: Sky Sport F1 - Conferência de imprensa da corrida

23.55: ServusTV - Melhores momentos da corrida





Qualificação, México

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17.166 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17.233

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17.263

04 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17.382

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17.423

06 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17.454

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17.623

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:17.674

09 - Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18.032

10º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18,050

11º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18.521

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,524

13º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18.738

14º Alex Albon (T), Williams, 1:19.147

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sem tempo

16º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19.163

18º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19.227

19º Lando Norris (GB), McLaren, 1:21.554

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, sem tempo