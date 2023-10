Max Verstappen au Mexique : un avantage stratégique

La vitesse, Max Verstappen l'a eue dès sa première participation en Formule 1, à l'âge tendre de 17 ans en 2015. La retenue n'était pas forcément le point fort du Néerlandais au cours des premières années de sa carrière en Grand Prix. Cela a changé.

Sur le chemin de son troisième titre de champion du monde en 2023, la star de Red Bull Racing, âgée de 26 ans, l'a prouvé à plusieurs reprises - il a trouvé l'équilibre parfait entre patience et vitesse. Même s'il ne peut pas partir en tête d'une course, il gère son Grand Prix avec suffisamment de sagesse pour avoir le plus souvent l'avantage à la fin.

A l'Autódromo Hermanos Rodríguez de Mexico, Verstappen, 50 fois vainqueur de GP, dispose d'une excellente position de départ : premièrement, au cours des cinq dernières années, un seul pilote a gagné en pole position au Mexique, c'était Max l'année dernière. Et deuxièmement, la troisième place sur la grille est plus un avantage qu'un inconvénient.

L'approche du premier virage est longue de plus de 800 mètres, Verstappen peut partir du côté propre. Max dit : "Bien sûr, je veux gagner des places dès le départ, mais je peux me permettre d'attendre".

Le pilote Ferrari Charles Leclerc, en pole position pour la 22e fois en Formule 1, se doute de ce qui l'attend : "Nous savons que Red Bull Racing a la meilleure voiture en course".



Il y a deux ans, Verstappen s'était également élancé en troisième position, derrière les deux Mercedes de Valtteri Bottas et Lewis Hamilton. Et qui était en tête au virage 1 ? Max Verstappen.



Verstappen balaie cette idée d'un revers de main : "Tu ne peux pas faire un tel départ à chaque fois. Cela dépend de la façon dont tu t'en vas et dont tu positionnes ta voiture. Une grande partie est liée à l'instinct. Tu réagis à l'instinct à la situation dans laquelle tu te trouves. Tu peux penser mille fois à ce qui pourrait se passer au départ, mais en fin de compte, les choses se passent toujours différemment".



Le GP du Mexique se déroule aujourd'hui sur 71 tours. Lors des essais d'endurance du vendredi, Max a roulé en moyenne une demi-seconde par tour plus vite que les Ferrari en pneus mi-durs.



Lando Norris a été encore plus rapide, mais il doit partir de très loin et ce serait un coup de génie de la part du pilote McLaren ou un Grand Prix très fou, ou les deux à la fois, s'il partait à la victoire au Mexique depuis cette position.



En 2022, Verstappen a remporté la victoire à l'Autódromo Hermanos Rodríguez avec un seul changement de pneus - départ en pneus tendres Pirelli, changement en pneus mi-durs.



Mais en 2023, les pneus de l'entreprise milanaise seront tous plus tendres. Cela signifie qu'un seul arrêt serait cette fois-ci un départ en médium, suivi d'un changement en dur.



De plus, Max Verstappen a révélé : "Je suis le seul pilote à avoir mis de côté deux jeux de pneus durs pour la course".



En cas d'usure importante des pneus au Mexique, Verstappen pourrait donc opter pour une stratégie à deux arrêts, avec un rythme plus élevé : départ en médium, passage au dur, passage à nouveau au dur.



Les adversaires de Max Verstappen n'ont pas cette flexibilité.



Qualifications, Mexique

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,166 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,233

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,263

04. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17,382

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,423

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17,454

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,623

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,674

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18,032

10. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18.050

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,521

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,524

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18,738

14. Alex Albon (T), Williams, 1:19,147

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sans temps.

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,163

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,227

19. Lando Norris (GB), McLaren, 1:21,554

20. Logan Sargeant (USA), Williams, sans temps