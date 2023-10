Max Verstappen in Messico: vantaggio strategico

Max Verstappen è stato veloce fin dalla sua prima gara di Formula 1, alla tenera età di 17 anni nel 2015. La moderazione non era necessariamente uno dei punti di forza dell'olandese nei primi anni della sua carriera nei Gran Premi. La situazione è cambiata.

Sulla strada per il terzo titolo mondiale nel 2023, il 26enne della Red Bull Racing ha dimostrato più volte di aver trovato il perfetto equilibrio tra pazienza e velocità. Anche se non riesce a partire per primo in una gara, divide i suoi Gran Premi in maniera abbastanza saggia per arrivare alla fine in testa.

Soprattutto all'Autódromo Hermanos Rodríguez di Città del Messico, la posizione di partenza di terzo in griglia è eccellente per il 50 volte vincitore di GP Verstappen: in primo luogo, solo una volta negli ultimi cinque anni qualcuno ha vinto dalla pole in Messico, ed è stato Max lo scorso anno. In secondo luogo, la terza posizione in griglia è più un vantaggio che uno svantaggio.

L'approccio alla prima curva è lungo più di 800 metri e Verstappen può partire dal lato pulito. Max dice: "Ovviamente voglio recuperare posizioni fin dalla partenza, ma posso permettermi di aspettare".

Il pilota della Ferrari Charles Leclerc, in pole per la 22ª volta in F1, ha un'idea di ciò che sta per accadere: "Sappiamo che la Red Bull Racing ha la macchina migliore in gara".



Due anni fa, Verstappen ha iniziato la gara in terza posizione, dietro alle due Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. E chi era in testa alla prima curva? Max Verstappen.



Verstappen fa spallucce: "Non si può fare una partenza così ogni volta. Dipende da quanto sei bravo a partire e da come posizioni la macchina. Molto ha a che fare con l'istinto. La tua reazione istintiva è legata alla situazione in cui ti trovi. Puoi pensare mille volte a quello che potrebbe succedere alla partenza, ma alla fine va sempre tutto diversamente".



Il GP del Messico di oggi si svolgerà su 71 giri. Nelle prove di durata del venerdì, Max ha registrato una media di mezzo secondo al giro più veloce delle Ferrari con gomme medie.



Lando Norris è stato ancora più veloce, ma deve partire da molto indietro e sarebbe un colpo di genio del pilota della McLaren o un Gran Premio davvero folle o entrambe le cose insieme se andasse a vincere in Messico da quella posizione.



Nel 2022, Verstappen ha conquistato la vittoria all'Autódromo Hermanos Rodríguez con un solo cambio di pneumatici: partenza con Pirelli morbide e passaggio a medie dure.



Nel 2023, invece, i pneumatici della tradizionale azienda milanese sono sempre più morbidi. In altre parole, questa volta si partirà con gomme medie e dure per poi passare alle dure.



Inoltre, Max Verstappen ha rivelato: "Sono l'unico pilota che ha messo da parte due set di gomme dure per la gara".



Se l'usura degli pneumatici è elevata in Messico, Verstappen potrebbe quindi optare per una strategia a due soste, con un ritmo più elevato: partenza su medie dure, passaggio a dure, passaggio di nuovo a dure.



Gli avversari di Max Verstappen non hanno questa flessibilità.



Qualifiche, Messico

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17.166 min.

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17.233

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17.263

04 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17.382

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17.423

06 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17.454

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17.623

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:17.674

09 - Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18.032

10° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18.050

11° Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18.521

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18.524

13° Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18.738

14° Alex Albon (T), Williams, 1:19.147

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, nessun tempo

16° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19.163

18° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19.227

19° Lando Norris (GB), McLaren, 1:21.554

20° Logan Sargeant (USA), Williams, nessun tempo