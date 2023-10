Max Verstappen no México: vantagem estratégica

Max Verstappen tinha velocidade desde a sua primeira corrida de Fórmula 1, com a tenra idade de 17 anos em 2015. A contenção não era necessariamente um dos pontos fortes do holandês nos primeiros anos da sua carreira nos Grandes Prémios. Isso mudou.

A caminho de um terceiro título do Campeonato do Mundo em 2023, a estrela de 26 anos da Red Bull Racing provou repetidamente que encontrou o equilíbrio perfeito entre paciência e velocidade. Mesmo que não possa ser o primeiro a começar uma corrida, divide os seus Grandes Prémios de forma suficientemente sensata para, no final, sair por cima.

Especialmente no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México, a posição de partida de terceiro na grelha é excelente para o 50 vezes vencedor de GP Verstappen: em primeiro lugar, só uma vez nos últimos cinco anos é que alguém ganhou a partir da pole no México, e isso foi Max no ano passado. E, em segundo lugar, o terceiro lugar na grelha é mais uma vantagem do que uma desvantagem.

A aproximação à primeira curva tem mais de 800 metros de comprimento, Verstappen pode começar do lado limpo. Max diz: "Claro que quero ganhar lugares logo no início, mas posso dar-me ao luxo de esperar."

O piloto da Ferrari Charles Leclerc, na pole pela 22ª vez na F1, tem uma ideia do que está por vir: "Sabemos que a Red Bull Racing tem o melhor carro na corrida."



Há dois anos, Verstappen também começou a corrida em terceiro lugar, atrás dos dois Mercedes de Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. E quem estava a liderar na primeira curva? Max Verstappen.



Verstappen não dá importância ao facto: "Não se consegue ter um arranque assim todas as vezes. Depende de quão bem se arranca e de como se posiciona o carro. Muito tem a ver com o instinto. A nossa reação instintiva é à situação em que nos encontramos. Podemos pensar mil vezes sobre o que pode acontecer no início, mas no final o resultado é sempre diferente."



O GP do México de hoje será disputado em 71 voltas. Nas corridas de resistência de sexta-feira, Max foi, em média, meio segundo por volta mais rápido do que os Ferraris com pneus médios.



Lando Norris foi ainda mais rápido, mas tem de partir de muito longe e seria um golpe de génio do piloto da McLaren ou um Grande Prémio muito louco, ou ambos, se conseguisse a vitória no México a partir dessa posição.



Em 2022, Verstappen chegou à vitória no Autódromo Hermanos Rodríguez com apenas uma troca de pneus - largada com Pirelli macio, troca para médio duro.



Em 2023, no entanto, os pneus da tradicional empresa milanesa são mais macios. Por outras palavras, uma paragem única desta vez seria começar com os médios-duros e depois mudar para os duros.



Além disso, Max Verstappen revelou: "Sou o único piloto que colocou dois jogos de pneus duros de lado para a corrida".



Se o desgaste dos pneus for elevado no México, Verstappen poderá, portanto, optar por uma estratégia de duas paragens, com um ritmo mais elevado: começar com médio duro, mudar para duro, mudar novamente para duro.



Os adversários de Max Verstappen não têm essa flexibilidade.



Qualificação, México

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17.166 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17.233

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17.263

04 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17.382

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17.423

06 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17.454

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17.623

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:17.674

09 - Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18.032

10º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18,050

11º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18.521

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,524

13º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18.738

14º Alex Albon (T), Williams, 1:19.147

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sem tempo

16º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19.163

18º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19.227

19º Lando Norris (GB), McLaren, 1:21.554

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, sem tempo