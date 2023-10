GP del Messico: Lance Stroll parte dalla corsia dei box

L'ordine di partenza del Gran Premio del Messico non è lo stesso delle prove finali: penalità per Tsunoda e Sargeant, il pilota dell'Aston Martin Lance Stroll ha modificato la sua vettura.

Il giapponese Yuki Tsunoda ha fornito un servizio fedele nelle qualifiche del GP del Messico: ha dato al suo compagno di scuderia AlphaTauri Daniel Ricciardo una splendida scia nel primo e nel secondo segmento di qualifica, dove l'australiano si è prontamente piazzato al terzo e al quarto posto.

Poi i due piloti si sono separati: Tsunoda si è ritirato nel secondo segmento di qualifica, il suo 15° posto in griglia ha valore solo per gli statistici. Perché dopo il cambio dell'unità motrice completa, la WRC-14 del 2021 deve spostarsi in fondo allo schieramento.

Lì trova lo statunitense Logan Sargeant. Il pilota della Williams è stato privato del suo miglior giro nel primo segmento di qualifica, per cui si è ritirato senza un tempo. Poi il decimo pilota del GP degli Stati Uniti ha ricevuto una penalità di dieci posizioni per aver superato Tsunoda in regime di bandiere gialle (Alonso è andato in testacoda).

Un altro bambino problematico: Lance Stroll. Il canadese era molto insoddisfatto della gestione della sua auto da corsa dopo essersi qualificato 18°. L'Aston Martin ha deciso di cambiare l'assetto della Aston Martin, quindi Stroll dovrà iniziare la gara dalla corsia dei box, come ha fatto una settimana fa in Texas.





Griglia di partenza GP del Messico

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari

02 Carlos Sainz (E), Ferrari

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

04 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

06 Lewis Hamilton (GB), Mercedes

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren

08 - George Russell (GB), Mercedes

09° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo

10° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo

11° Pierre Gasly (F), Alpine

12° Nico Hülkenberg (D), Haas

13° Fernando Alonso (E), Aston Martin

14° Alex Albon (T), Williams

15° Esteban Ocon (F), Alpine

16° Kevin Magnussen (DK)

17° Lando Norris (GB), McLaren

18° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri

19° Logan Sargeant (USA), Williams

Partenza dalla corsia dei box

Lance Stroll (CDN), Aston Martin





Qualifiche, Messico

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17.166 min.

02 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17.233

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17.263

04 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17.382

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17.423

06 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17.454

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17.623

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:17.674

09 - Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18.032

10° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18.050

11° Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18.521

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18.524

13° Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18.738

14° Alex Albon (T), Williams, 1:19.147

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, nessun tempo

16° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19.163

18° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19.227

19° Lando Norris (GB), McLaren, 1:21.554

20° Logan Sargeant (USA), Williams, nessun tempo