GP do México: Lance Stroll arranca das boxes

O japonês Yuki Tsunoda prestou um serviço fiel na qualificação para o GP do México: deu ao seu companheiro de equipa na AlphaTauri, Daniel Ricciardo, um excelente "slipstream" no primeiro e no segundo segmentos da qualificação, com o australiano a surgir prontamente em terceiro e quarto lugares.

Depois, os dois pilotos separaram-se: Tsunoda retirou-se no segundo segmento de qualificação, o seu 15º lugar na grelha só tem valor para os estatísticos. Porque após a mudança da unidade motriz completa, o WRC-14 de 2021 tem de passar para o fim do pelotão.

Aí encontra o americano Logan Sargeant. O piloto da Williams foi despojado da sua melhor volta no primeiro segmento de qualificação, pelo que se retirou sem tempo. Depois, o décimo piloto do GP dos Estados Unidos recebeu uma penalização de dez lugares por ter ultrapassado Tsunoda em condições de bandeira amarela (Alonso rodou).

Outra criança problemática: Lance Stroll. O canadiano estava muito descontente com o comportamento do seu carro de corrida depois de se ter classificado em 18º lugar. A Aston Martin decidiu alterar a configuração do Aston Martin, pelo que Stroll terá de começar a corrida a partir das boxes, como fez há uma semana no Texas.





Grelha de partida GP do México

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari

02 Carlos Sainz (E), Ferrari

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

04 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

06 Lewis Hamilton (GB), Mercedes

07º Oscar Piastri (AUS), McLaren

08 - George Russell (GB), Mercedes

09º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo

10º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo

11º Pierre Gasly (F), Alpine

12º Nico Hülkenberg (D), Haas

13º Fernando Alonso (E), Aston Martin

14.º Alex Albon (T), Williams

15.º Esteban Ocon (F), Alpine

16º Kevin Magnussen (DK)

17º Lando Norris (GB), McLaren

18º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri

19º Logan Sargeant (EUA), Williams

Partida das boxes

Lance Stroll (CDN), Aston Martin





Qualificação, México

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17.166 min

02 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17.233

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17.263

04 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17.382

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17.423

06 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17.454

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17.623

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:17.674

09 - Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18.032

10º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18,050

11º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18.521

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,524

13º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18.738

14º Alex Albon (T), Williams, 1:19.147

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sem tempo

16º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19.163

18º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19.227

19º Lando Norris (GB), McLaren, 1:21.554

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, sem tempo