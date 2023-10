Max Verstappen: "La vera strategia non è mai stata attuata".

Max Verstappen conquista la sua 51ª vittoria in Formula 1 nel GP del Messico all'Autódromo Hermanos Rodríguez. Il campione del mondo sfodera una prestazione impeccabile e afferma: "Non siamo mai stati in grado di attuare la nostra vera strategia".

Favoloso show di Max Verstappen nel tradizionale GP del Messico: il fuoriclasse della Red Bull Racing parte dalla terza posizione in griglia e conquista nuovamente la vittoria, la 51esima nella classe regina (lo stesso numero di Alain Prost), la 16esima in questa stagione (nuovo record) e la quinta in Messico. All'Autódromo Hermanos Rodríguez di Città del Messico, il 26enne olandese ha ottenuto il suo 95° podio nella classe regina.

Per il suo team Red Bull Racing si tratta del 18° successo in 19 gare nella stagione del GP 2023, il 110° in assoluto.

Max Verstappen è visibilmente soddisfatto della sua prestazione e commenta così la sua gara: "Tutta la squadra ha fatto un ottimo lavoro, grazie mille! Abbiamo fatto tutto bene nel Gran Premio. Ironia della sorte, non abbiamo potuto mostrare la nostra vera strategia a causa dell'interruzione della gara, quindi con un altro pit stop".

"Ma in queste situazioni bisogna reagire a qualsiasi cosa ci venga proposta. La mia partenza è stata molto buona e sono riuscito a prendere subito il comando. Questo ha reso tutto molto più facile, ovviamente".



"Ho dovuto tenere d'occhio l'usura degli pneumatici, ma dopo la gara l'auto volava davvero. È stato bellissimo guidare".



"L'unica cosa di cui non sono contento oggi: il ritiro di Sergio Pérez subito dopo la partenza, che peccato. Sono sicuro che avrebbe avuto la velocità necessaria per salire sul podio con me".



Cosa viene dopo il nuovo record di 16 vittorie a stagione? Max sorride: "Le vittorie 17 e 18, ovviamente! No, sul serio: ci aspetta una stagione davvero magica. Abbiamo entrambi i titoli in palio, quindi possiamo goderci le gare senza alcuna pressione. Naturalmente l'obiettivo è vincere più gare".





GP del Messico, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04° Carlos Sainz (E), Ferrari, +27.154

05° Lando Norris (GB), McLaren, +33.266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41.020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41.570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43.104

09° Alex Albon (T), Williams, +48.573

10° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min.

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20.597

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

Fuori

Logan Sargeant (USA), Williams, ritirato

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ritirato

Fernando Alonso (E), Aston Martin, ritiro

Kevin Magnussen (DK), Haas, sospensione

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 19 Gran Premi su 22, inclusi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 491 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05° Alonso 183

06. Norris 169

07 Leclerc 166

08. Russell 151

09° Piastri 87

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 45

13° Albon 27

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19° Magnussen 3

20° Lawson 2

21° Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 731 punti

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12