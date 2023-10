Max Verstappen: "A verdadeira estratégia nunca foi implementada".

Max Verstappen conquista sua 51ª vitória na Fórmula 1 no GP do México, no Autódromo Hermanos Rodríguez. O campeão do mundo mostra um desempenho impecável e diz: "Nunca fomos capazes de implementar a nossa verdadeira estratégia".

Fabuloso espetáculo de Max Verstappen no tradicional GP do México: a estrela da Red Bull Racing parte do 3º lugar da grelha para uma nova vitória, a sua 51ª na categoria rainha (o mesmo número que Alain Prost), a sua 16ª esta época (um novo recorde), a sua quinta no México. No Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México, o holandês de 26 anos alcançou o seu 95º pódio na categoria rainha.

Para a sua equipa Red Bull Racing, é o 18º sucesso em 19 corridas na temporada de 2023, o 110º no total.

Max Verstappen está visivelmente satisfeito com o seu desempenho e diz sobre a sua corrida: "Toda a equipa fez um excelente trabalho, muito obrigado! Fizemos tudo bem no Grande Prémio. Ironicamente, não pudemos mostrar a nossa verdadeira estratégia devido à paragem da corrida, por isso fizemos outra paragem nas boxes".

"Mas temos de reagir nestas situações a tudo o que nos é apresentado. O meu arranque foi muito bom e consegui assumir a liderança logo de seguida. Isso tornou tudo muito mais fácil, claro."



"Tive de ter cuidado com o desgaste dos pneus, mas depois da corrida o carro voou mesmo. Foi maravilhoso de conduzir."



"A única coisa com que não estou contente hoje: o facto de o Sergio Pérez se ter retirado logo após a partida, que pena. Tenho a certeza que ele teria tido a velocidade necessária para estar no pódio comigo."



O que vem depois do novo recorde de 16 vitórias por época? Max sorri: "As vitórias 17 e 18, claro! Não, a sério - vamos ter uma época realmente mágica. Temos os dois títulos em jogo, por isso podemos desfrutar muito das corridas sem qualquer pressão. Claro que o objetivo é ganhar mais corridas".





GP do México, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 s

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04 Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05º Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09º Alex Albon (T), Williams, +48,573

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20.597

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

Fora

Logan Sargeant (EUA), Williams, retirado

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, colisão

Fernando Alonso (E), Aston Martin, desistência

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensão

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Acidente





Classificação do Campeonato do Mundo (após 19 de 22 Grandes Prémios, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 491 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 220

04 Sainz 183

05º Alonso 183

06 Norris 169

07 Leclerc 166

08 Russell 151

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19º Magnussen 3

20º Lawson 2

21º Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 731 pontos

02 Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12