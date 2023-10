Lewis Hamilton (Mercedes/2º): "Peligros como locos".

Grandiosa actuación de Lewis Hamilton, de 38 años, en Ciudad de México: después de 71 vueltas en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el siete veces campeón del mundo cruzó la línea de meta en segundo lugar, muy por detrás del ganador Max Verstappen, pero fácilmente por delante de los dos pilotos de Ferrari Charles Leclerc y Carlos Sainz.

Este es el sexto podio del año para el británico, el segundo consecutivo, pero hace una semana su Mercedes fue retirado de la clasificación horas después de la carrera: la chapa del suelo estaba demasiado desgastada.

El 103 veces ganador de un GP admite tras su gran actuación: "Sinceramente, no siempre estaba seguro de mí mismo. Porque entre medias dudaba de si habíamos acertado con nuestra estrategia de neumáticos. En retrospectiva, tengo que decir que mi equipo hizo un gran trabajo, y los cambios de neumáticos fueron impecables, así que muchas gracias a todo el equipo."

"Este resultado sienta muy bien, porque después de la gran alegría del segundo puesto en Texas llegó el revés con la descalificación. Aquí, no todo salió según lo previsto en los entrenamientos, pero una vez más el coche cobró vida en la carrera, por así decirlo."



Al final, el siete veces campeón del mundo se regaló la mejor vuelta de carrera (como en Mónaco, Bélgica y Singapur). Lewis: "Yo mismo me sorprendí de lo bien que aguantaron los neumáticos medios hasta el final. Algunos esperaban que los neumáticos se rompieran hacia el final, pero no ha sido así. Los neumáticos aguantaron mucho mejor de lo esperado".



"Estoy encantado, me siento fresco y animado. He conducido como un loco para recuperar terreno desde la quinta posición de la parrilla. Pero hoy todo ha salido genial".





GP de México, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 hrs

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13.875 seg

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23.124

04º Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05º Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06º George Russell (GB), Mercedes, +41.020

07º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43.104

09º Alex Albon (T), Williams, +48.573

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20.597

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

Fuera

Logan Sargeant (USA), Williams, Retirado

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, colisión

Fernando Alonso (E), Aston Martin, abandono

Kevin Magnussen (DK), Haas, Suspensión

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Accidente





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 19 de 22 Grandes Premios, incl. 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 491 puntos

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08º Russell 151

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19º Magnussen 3

20º Lawson 2

21º Sargeant 1

22º De Vries 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 731 puntos

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12