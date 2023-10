Lewis Hamilton (Mercedes/2e) : "Des dangers comme des fous".

Grandiose performance de Lewis Hamilton, 38 ans, à Mexico : après 71 tours à l'Autódromo Hermanos Rodríguez, le septuple champion du monde a franchi la ligne d'arrivée en deuxième position, certes nettement derrière le vainqueur Max Verstappen, mais facilement devant les deux pilotes Ferrari Charles Leclerc et Carlos Sainz.

Pour le Britannique, il s'agit du sixième podium de l'année, son deuxième consécutif, mais il y a une semaine, sa Mercedes a été retirée du classement quelques heures après la course - plaque de fond trop abrasive.

Après son grand prix, le vainqueur de 103 GP avoue : "Honnêtement, je n'étais pas toujours sûr de moi. J'ai parfois douté de la pertinence de notre stratégie pneumatique. Rétrospectivement, je dois dire que mon équipe s'en est très bien sortie, avec en plus des changements de pneus impeccables, merci à toute l'équipe".

"Ce résultat fait tellement de bien, car après la grande joie de la deuxième place au Texas, il y a eu le revers de la disqualification. Ici, tout ne s'est pas déroulé comme prévu lors des essais, mais une fois de plus, la voiture s'est en quelque sorte réveillée en course".



Tout à la fin, le septuple champion du monde s'est offert le meilleur tour en course (comme à Monaco, en Belgique et à Singapour). Lewis : "J'ai été moi-même étonné de voir à quel point les pneus mi-durs ont tenu jusqu'à l'arrivée. Certaines personnes s'attendaient à ce que les pneus cèdent vers la fin, mais cela n'a pas été le cas. Les pneus ont tenu beaucoup mieux que prévu".



"Je suis très heureux en ce moment, je me sens frais et dispos, de mon point de vue, ça pourrait continuer tout de suite. J'ai roulé comme un fou pour gagner du terrain depuis la cinquième place sur la grille. Mais tout s'est bien passé aujourd'hui".





GP du Mexique, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20,597

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, collision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, abandon

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensions

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, accident





Classement au championnat du monde (après 19 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 491 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 731 points

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12