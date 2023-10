Lewis Hamilton (Mercedes/2°): "Pericoli a non finire".

Secondo posto per la stella della Mercedes Lewis Hamilton al tradizionale GP del Messico. L'inglese sfoggia una guida d'attacco partendo dalla quinta posizione in griglia e sale sul podio per la 197esima volta in Formula 1. "Ho guidato come ve

Grandiosa prestazione del 38enne Lewis Hamilton a Città del Messico: dopo 71 giri all'Autódromo Hermanos Rodríguez, il sette volte campione del mondo ha tagliato il traguardo in seconda posizione, ben dietro al vincitore Max Verstappen ma facilmente davanti ai due ferraristi Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Per il britannico si tratta del sesto podio dell'anno, il secondo consecutivo, ma una settimana fa la sua Mercedes era stata ritirata dalla classifica poche ore dopo la gara: la piastra del pavimento era troppo danneggiata.

Il 103 volte vincitore di un GP ha ammesso dopo il suo forte Gran Premio: "Onestamente, non sono sempre stato sicuro di me stesso. Perché tra una gara e l'altra ho dubitato che la nostra strategia di pneumatici fosse corretta. A posteriori, devo dire che la mia squadra ha fatto un ottimo lavoro e i cambi gomme sono stati impeccabili, quindi ringrazio tutto il team".

"Questo risultato è davvero bello, perché dopo la grande gioia del secondo posto in Texas è arrivato il contrattempo della squalifica. Qui, non tutto è andato secondo i piani nelle prove, ma ancora una volta la macchina ha preso vita in gara, per così dire".



Alla fine, il sette volte campione del mondo si è concesso il miglior giro di gara (come a Monaco, in Belgio e a Singapore). Lewis: "Mi ha stupito la tenuta delle gomme medie fino al traguardo. Alcuni si aspettavano che le gomme si rompessero verso la fine, ma non è successo. Le gomme hanno retto molto meglio del previsto".



"Sono al settimo cielo in questo momento, mi sento fresco e vivace, potrei ripartire subito da qui. Stavo guidando come un matto per recuperare terreno dalla quinta posizione in griglia. Ma oggi tutto ha funzionato alla grande".





GP del Messico, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 ore

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04° Carlos Sainz (E), Ferrari, +27.154

05° Lando Norris (GB), McLaren, +33.266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41.020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41.570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43.104

09° Alex Albon (T), Williams, +48.573

10° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min.

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20.597

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

Fuori

Logan Sargeant (USA), Williams, ritirato

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ritirato

Fernando Alonso (E), Aston Martin, ritiro

Kevin Magnussen (DK), Haas, sospensione

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 19 Gran Premi su 22, inclusi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 491 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05° Alonso 183

06. Norris 169

07 Leclerc 166

08. Russell 151

09° Piastri 87

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 45

13° Albon 27

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19° Magnussen 3

20° Lawson 2

21° Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 731 punti

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12