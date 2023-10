Lewis Hamilton (Mercedes/2º): "Os perigos são loucos".

Segundo lugar para a estrela da Mercedes, Lewis Hamilton, no tradicional GP do México. O inglês mostra uma pilotagem ofensiva partindo do 5º lugar no grid e sobe ao pódio pela 197ª vez na Fórmula 1. "Dirigi como ve

Grande desempenho de Lewis Hamilton, de 38 anos, na Cidade do México: após 71 voltas no Autódromo Hermanos Rodríguez, o sete vezes campeão mundial cruzou a linha de chegada em segundo lugar, bem atrás do vencedor Max Verstappen, mas facilmente à frente dos dois pilotos da Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Este é o sexto pódio do britânico no ano, o segundo consecutivo, mas há uma semana o seu Mercedes foi retirado da classificação horas depois da corrida - a placa do piso estava muito desgastada.

O vencedor de 103 GPs admite após este forte Grande Prémio: "Honestamente, nem sempre estive seguro de mim próprio. Porque no meio duvidei se estávamos certos com a nossa estratégia de pneus. Em retrospetiva, tenho de dizer que a minha equipa fez um excelente trabalho e que as mudanças de pneus foram perfeitas, pelo que agradeço a toda a equipa."

"Este resultado é muito bom, porque depois da grande alegria do segundo lugar no Texas, veio o contratempo da desqualificação. Aqui, nem tudo correu como planeado nos treinos, mas mais uma vez o carro ganhou vida na corrida, por assim dizer."



No final, o sete vezes campeão do mundo fez a melhor volta da corrida (como no Mónaco, na Bélgica e em Singapura). Lewis: "Eu próprio fiquei espantado com a forma como os pneus médios aguentaram até ao fim. Algumas pessoas esperavam que os pneus se avariassem no final, mas isso não aconteceu. Os pneus aguentaram muito melhor do que o esperado".



"Estou muito feliz, sinto-me fresco e animado, podia continuar a partir daqui. Estava a conduzir como um louco para recuperar terreno do 5º lugar da grelha. Mas tudo correu muito bem hoje."





GP do México, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 hrs

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 s

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04º Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05º Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09º Alex Albon (T), Williams, +48,573

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20.597

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

Fora

Logan Sargeant (EUA), Williams, retirado

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, colisão

Fernando Alonso (E), Aston Martin, desistência

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensão

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Acidente





Classificação do Campeonato do Mundo (após 19 de 22 Grandes Prémios, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 491 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 220

04 Sainz 183

05º Alonso 183

06 Norris 169

07 Leclerc 166

08 Russell 151

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19º Magnussen 3

20º Lawson 2

21º Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 731 pontos

02 Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12