Charles Leclerc (Ferrari) : crash de Pérez, huées !

Charles Leclerc est contrarié après le Grand Prix du Mexique : il est littéralement l'homme à abattre en ce moment au Mexique - après sa troisième place, il a été hué par de nombreux supporters de Sergio Pérez.

Peu après le départ, trois voitures ont pris le premier virage l'une à côté de l'autre - à l'intérieur Max Verstappen, parti en tête de la troisième place, au milieu le poleman Leclerc, à l'extérieur à gauche Pérez a tenté sa chance. Cela ne s'est pas bien passé.

Contact entre la voiture de Leclerc et celle de Pérez, la RBR de "Checo" s'est relevée, a percuté violemment l'asphalte, bas de caisse cassé, hors course.

Pour Leclerc, c'est pire que ce que l'on craignait : Il n'a pas pu suivre la vitesse de Verstappen et a dû s'avouer vaincu par Lewis Hamilton dans la Mercedes.

Leclerc n'a pas vraiment pu se réjouir de son 28e podium (comme l'ancienne star de Ferrari Clay Regazzoni). Quelque peu désarmé face aux huées et aux sifflets, Leclerc a déclaré : "Les gars, les gars, les gars ! Vous devez comprendre que dans cette situation, il n'y avait tout simplement plus de place".



"J'étais coincé à l'intérieur et il faut bien que Checo cède à un moment ou à un autre. Je suis vraiment désolé que Pérez ait dû abandonner, mais ma voiture était aussi endommagée".



Huées continues, à nouveau des sifflets.



Leclerc tente à nouveau sa chance : "Ce n'était certainement pas intentionnel, mais je n'avais tout simplement plus de place. C'était un incident de course et je ne suis pas content de la façon dont c'est arrivé".



"Au deuxième départ, nous avons eu du mal avec les pneus durs. Hamilton s'en sortait beaucoup mieux avec le mélange moyennement dur, et l'usure marquée que nous attendions sur ses pneus en fin de Grand Prix n'est tout simplement pas venue".



"Ce n'est jamais agréable de partir de la pole position et de ne pas pouvoir gagner. Et c'est d'autant plus désagréable d'être hué. Mais c'est comme ça que ça se passe dans la vie, parfois".





GP du Mexique, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20,597

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, collision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, abandon

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensions

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, accident





Classement au championnat du monde (après 19 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 491 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 731 points

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12