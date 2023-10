Charles Leclerc (Ferrari): incidente di Pérez, fischi!

Charles Leclerc è contrito dopo il Gran Premio del Messico: al momento è letteralmente l'uomo nero in Messico - dopo il suo terzo posto è stato fischiato da molti sostenitori di Sergio Pérez.

Poco dopo la partenza, tre vetture hanno affrontato la prima curva fianco a fianco: all'interno Max Verstappen, che aveva preso il comando dalla terza posizione in griglia, al centro il poleman Leclerc, all'esterno a sinistra Pérez ha tentato la fortuna. Non è andata bene.

Contatto tra la vettura di Leclerc e quella di Pérez, il pilota RBR di "Checo" è salito, si è schiantato duramente sull'asfalto, sottoscocca rotto, fuori.

Per Leclerc è stato peggio di quanto temesse: Non è riuscito a tenere il passo della velocità di Verstappen e ha dovuto ammettere la sconfitta di Lewis Hamilton sulla Mercedes.

Leclerc non ha potuto godersi il suo 28° podio (come l'ex stella della Ferrari Clay Regazzoni). Un po' a digiuno di fischi, Leclerc ha detto: "Ragazzi, ragazzi, ragazzi! Dovete capire che in quella situazione non c'era più spazio".



"Ero intrappolato all'interno e a un certo punto Checo deve arrendersi. Mi dispiace molto che Pérez si sia dovuto ritirare, ma anche la mia auto è stata danneggiata".



Continuano i fischi, ancora fischi.



Leclerc ci riprova: "Non è stato certamente intenzionale, ma ho semplicemente finito lo spazio. È stato un incidente di gara e non sono contento di come è andata a finire".



"Nella seconda partenza abbiamo faticato con le gomme dure. Hamilton ha fatto molto meglio con la mescola medio-dura e l'usura eclatante che ci aspettavamo sui suoi rulli alla fine del Gran Premio, non è arrivata".



"Non è mai bello quando si parte dalla pole position e non si riesce a vincere. Ed è ancora più spiacevole quando devi accettare i fischi. Ma è così che va la vita a volte".





GP del Messico, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04° Carlos Sainz (E), Ferrari, +27.154

05° Lando Norris (GB), McLaren, +33.266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41.020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41.570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43.104

09° Alex Albon (T), Williams, +48.573

10° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min.

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20.597

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

Fuori

Logan Sargeant (USA), Williams, ritirato

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ritirato

Fernando Alonso (E), Aston Martin, ritiro

Kevin Magnussen (DK), Haas, sospensione

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 19 Gran Premi su 22, inclusi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 491 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05° Alonso 183

06. Norris 169

07 Leclerc 166

08. Russell 151

09° Piastri 87

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 45

13° Albon 27

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19° Magnussen 3

20° Lawson 2

21° Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 731 punti

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12