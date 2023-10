Charles Leclerc (Ferrari): Acidente de Pérez, vaias!

A 19ª ronda do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 da temporada de 2023 termina com o terceiro lugar de Charles Leclerc no México. Mas após o GP, o monegasco foi vaiado sem piedade - por causa de sua colisão na curva 1 com Sergio Pérez!

Charles Leclerc está arrependido após o Grande Prémio do México: ele é literalmente o bicho-papão no México neste momento - após o seu terceiro lugar, foi vaiado por muitos dos apoiantes de Sergio Pérez.

Pouco depois da largada, três carros entraram na primeira curva lado a lado - por dentro, Max Verstappen, que tinha assumido a liderança a partir do terceiro lugar da grelha, no meio, o homem da pole Leclerc, por fora, à esquerda, Pérez tentou a sua sorte. Não correu bem.

Contacto entre o carro de Leclerc e o carro de Pérez, o piloto da RBR de "Checo" subiu, bateu com força no asfalto, com a parte de baixo da carroçaria partida, fora.

Para Leclerc, foi pior do que ele temia: Ele não conseguiu acompanhar a velocidade de Verstappen e teve que admitir a derrota para Lewis Hamilton na Mercedes.

Leclerc não pôde realmente desfrutar do seu 28º pódio (como a antiga estrela da Ferrari, Clay Regazzoni). Um pouco sem chance contra as vaias e assobios, Leclerc disse: "Pessoal, pessoal, pessoal! Vocês têm que entender que naquela situação simplesmente não havia mais espaço".



"Eu estava preso por dentro e, a dada altura, o Checo tem de ceder. Tenho muita pena que o Pérez tenha tido de se retirar, mas o meu carro também ficou danificado."



Continuam as vaias, assobios novamente.



Leclerc tenta novamente: "Certamente não foi intencional, mas eu simplesmente fiquei sem espaço. Foi um incidente de corrida e não estou contente com a forma como aconteceu."



"Na segunda partida tivemos dificuldades com os pneus duros. O Hamilton esteve muito melhor com o composto médio duro e o desgaste que esperávamos nos seus rolos no final do Grande Prémio, simplesmente não aconteceu."



"Nunca é bom quando se parte da pole position e não se consegue ganhar. E é ainda mais desagradável quando se tem de aceitar as vaias. Mas, por vezes, a vida é mesmo assim."





GP do México, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 s

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04 Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05º Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09º Alex Albon (T), Williams, +48,573

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20.597

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

Fora

Logan Sargeant (EUA), Williams, retirado

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, colisão

Fernando Alonso (E), Aston Martin, desistência

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensão

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Acidente





Classificação do Campeonato do Mundo (após 19 de 22 Grandes Prémios, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 491 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 220

04 Sainz 183

05º Alonso 183

06 Norris 169

07 Leclerc 166

08 Russell 151

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19º Magnussen 3

20º Lawson 2

21º Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 731 pontos

02 Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12