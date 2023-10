Sergio Pérez sobre el accidente con Leclerc: "Había un hueco".

Sergio "Checo" Pérez había soñado con ganar la carrera de casa en México. Ese sueño se esfumó después de 811 metros de este Gran Premio en el Autódromo Hermanos Rodríguez - contacto entre el Ferrari de Charles Leclerc y el coche de carreras Red Bull Racing de Pérez, el coche de "Checo" se levantó y se estrelló brutalmente contra el suelo, creando daños irreparables, fuera.

Pérez estaba al borde de las lágrimas: "Había hecho una salida muy buena y pude avanzar rápidamente. Vi un hueco e intuí la oportunidad de ponerme en cabeza".

"De repente estaba Leclerc a mi lado, no me lo esperaba en absoluto. Pensaba que ya le había adelantado".

"Por supuesto que estoy decepcionado, pero me doy cuenta de que Charles no tenía margen de maniobra en el centro, era diferente para Max en el extremo derecho. Al final del día, a pesar de la desilusión, es un incidente de carrera, no puedo culpar a Charles."



"Pude frenar por fuera a más tardar y realmente creía que podía tomar la delantera aquí. Mirando hacia atrás, siempre eres el superinteligente, y si pudiera decidirlo de nuevo, probablemente levantaría el pie del acelerador y lo intentaría de nuevo contra Charles más tarde."



"Pero soy un corredor, la diferencia estaba ahí y delante de tu propio público no quieres echarte atrás, quieres tomar la delantera. En ese momento, sólo pensaba en la victoria".



"La retirada es muy amarga, sobre todo porque quería brillar delante de mis fieles seguidores. Tuve el mejor comienzo de todo el año y al final me voy con las manos vacías".





GP de México, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 hrs

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13.875 segundos

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23.124

04º Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05º Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06º George Russell (GB), Mercedes, +41.020

07º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43.104

09º Alex Albon (T), Williams, +48.573

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20.597

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

Fuera

Logan Sargeant (USA), Williams, Retirado

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, colisión

Fernando Alonso (E), Aston Martin, abandono

Kevin Magnussen (DK), Haas, Suspensión

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Accidente





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 19 de 22 Grandes Premios, incl. 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 491 puntos

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08º Russell 151

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19º Magnussen 3

20º Lawson 2

21º Sargeant 1

22º De Vries 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 731 puntos

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12