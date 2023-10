Sergio Pérez sull'incidente con Leclerc: "C'era un vuoto".

Sergio "Checo" Pérez sognava di vincere la sua gara di casa in Messico. Quel sogno è svanito dopo 811 metri di questo Gran Premio all'Autódromo Hermanos Rodríguez - un contatto tra la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull Racing di Pérez, la vettura di "Checo" si è alzata e ha sbattuto brutalmente a terra, creando danni irreparabili, fuori.

Pérez era vicino alle lacrime: "Avevo fatto un'ottima partenza ed ero riuscito a spingermi in avanti rapidamente. Ho visto un varco e ho intuito la possibilità di prendere il comando".

"All'improvviso c'era Leclerc accanto a me, non me l'aspettavo proprio. Pensavo di averlo già superato".

"Ovviamente sono deluso, ma mi rendo conto che Charles non aveva spazio di manovra al centro, per Max era diverso all'estrema destra. Alla fine della giornata, nonostante la delusione, si tratta di un incidente di gara, non posso dare la colpa a Charles".



"Sono riuscito a frenare all'esterno al più tardi e credevo davvero di poter prendere il comando qui. Guardando indietro, sei sempre il più furbo e se potessi decidere di nuovo, probabilmente toglierei il piede dall'acceleratore e riproverei contro Charles più tardi".



"Ma io sono un corridore, il distacco c'era e davanti al tuo pubblico non vuoi tirarti indietro, vuoi prendere il comando. In quel momento pensavo solo alla vittoria".



"Il ritiro è molto amaro, soprattutto perché volevo brillare davanti ai miei fedeli tifosi. Ho avuto il miglior inizio di tutto l'anno e alla fine sono rimasto a mani vuote".





GP del Messico, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 ore

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04° Carlos Sainz (E), Ferrari, +27.154

05° Lando Norris (GB), McLaren, +33.266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41.020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41.570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43.104

09° Alex Albon (T), Williams, +48.573

10° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min.

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20.597

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

Fuori

Logan Sargeant (USA), Williams, ritirato

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ritirato

Fernando Alonso (E), Aston Martin, ritiro

Kevin Magnussen (DK), Haas, sospensione

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 19 Gran Premi su 22, inclusi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 491 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05° Alonso 183

06. Norris 169

07 Leclerc 166

08. Russell 151

09° Piastri 87

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 45

13° Albon 27

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19° Magnussen 3

20° Lawson 2

21° Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 731 punti

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12