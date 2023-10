Sergio Pérez sobre o acidente com Leclerc: "Havia um espaço".

Os adeptos mexicanos presentes no Autódromo Hermanos Rodríguez não acreditavam no que viam: colisão entre Charles Leclerc e Sergio Pérez logo após a partida, o herói local eliminado, grande desilusão.

Sergio "Checo" Pérez sonhava em vencer a sua corrida caseira no México. Esse sonho foi por água abaixo após 811 metros deste Grande Prémio no Autódromo Hermanos Rodríguez - o contacto entre o Ferrari de Charles Leclerc e o carro de corrida da Red Bull Racing de Pérez, o carro de "Checo" levantou-se e bateu brutalmente no chão, criando danos irreparáveis, fora.

Pérez estava quase a chorar: "Tinha tido um bom arranque e consegui avançar rapidamente. Vi uma brecha e senti a oportunidade de assumir a liderança".

"De repente, estava Leclerc ao meu lado, não o esperava de todo. Pensei que já o tinha ultrapassado".

"Claro que estou desiludido, mas percebo que o Charles não tinha espaço de manobra no meio, foi diferente para o Max na extrema direita. No final do dia, apesar de toda a desilusão, é um incidente de corrida, não posso culpar o Charles."



"Consegui travar por fora o mais tardar e acreditei mesmo que podia assumir a liderança aqui. Olhando para trás, somos sempre os mais espertos e, se pudesse decidir de novo, provavelmente tiraria o pé do acelerador e tentaria novamente contra Charles mais tarde."



"Mas eu sou um piloto, a diferença estava lá e, perante o nosso próprio público, não queremos recuar, queremos assumir a liderança. Naquele momento, só estava a pensar na vitória".



"A reforma é muito amarga, especialmente porque eu queria brilhar perante os meus fiéis fãs. Tive o melhor começo de todo o ano e no final estou de mãos a abanar."





GP do México, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 hrs

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 s

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04º Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05º Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09º Alex Albon (T), Williams, +48,573

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20.597

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

Fora

Logan Sargeant (EUA), Williams, retirado

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, colisão

Fernando Alonso (E), Aston Martin, desistência

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensão

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Acidente





Classificação do Campeonato do Mundo (após 19 de 22 Grandes Prémios, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 491 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 220

04 Sainz 183

05º Alonso 183

06 Norris 169

07 Leclerc 166

08 Russell 151

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19º Magnussen 3

20º Lawson 2

21º Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 731 pontos

02 Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12