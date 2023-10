Nico Hülkenberg (Haas/13º): Miedo por Magnussen

El Gran Premio número 200 de Nico Hülkenberg tuvo un gran comienzo: inmediatamente pasó de la 12ª posición de la parrilla a la octava, y más tarde defendió esa posición como un león. Pero entonces aparecieron señales de lo que era inevitable: el coche de carreras de Haas era muy rápido en las rectas, pero el desgaste de los neumáticos era mayor que en otros coches.

Al final del Gran Premio, Nico perdió puesto tras puesto, contra Albon, contra Ocon, contra Gasly y también contra Tsunoda. Al final, sólo terminó 13º y el valiente pilotaje de Hülkenberg quedó sin recompensa.

Nico: "Nada de eso me importa hoy. En primer lugar, estoy aliviado de que Kevin esté bien después de su grave accidente".

Nico sobre su carrera: "Sabía que sería muy difícil terminar después de la segunda salida durante 37 vueltas con estos neumáticos. Con los rodillos de dureza media, al final fue un esfuerzo inútil".



"Estábamos en una estrategia de una parada, ya habíamos usado el neumático duro, no teníamos otra opción con los neumáticos. El momento de la interrupción de la carrera fue desfavorable para nosotros".



"Estoy seguro de que hoy he cabreado a algunos pilotos y ahora conocen cada detalle de la parte trasera de mi coche de carreras. Mi único consuelo hoy es que me he dejado la piel todo lo que he podido".





GP de México, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13.875 seg

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23.124

04º Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05º Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06º George Russell (GB), Mercedes, +41.020

07º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43.104

09º Alex Albon (T), Williams, +48.573

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20.597

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

Fuera

Logan Sargeant (USA), Williams, Retirado

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, colisión

Fernando Alonso (E), Aston Martin, abandono

Kevin Magnussen (DK), Haas, Suspensión

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Accidente





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 19 de 22 Grandes Premios, incl. 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 491 puntos

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08º Russell 151

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19º Magnussen 3

20º Lawson 2

21º Sargeant 1

22º De Vries 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 731 puntos

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12