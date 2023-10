Nico Hülkenberg (Haas/13e) : Crainte pour Magnussen

Le 200e Grand Prix de Nico Hülkenberg a bien commencé : il est passé immédiatement de la 12e place sur la grille à la 8e, qu'il a ensuite défendue comme un lion. Mais ensuite, ce qui était inévitable est apparu : la voiture de course Haas était très rapide dans les lignes droites, mais l'usure des pneus était plus importante que sur les autres voitures.

A la fin du Grand Prix, Nico a perdu place après place, contre Albon, contre Ocon, contre Gasly et aussi contre Tsunoda. Au final, il n'a obtenu que la 13e place, et la vaillante course de Hülkenberg n'a pas été récompensée.

Nico : "Tout cela n'est pas très important pour moi aujourd'hui. Pour l'instant, je suis juste soulagé que Kevin aille bien après son grave accident".

Nico à propos de sa course : "Je savais qu'il serait très difficile d'atteindre l'arrivée pendant 37 tours après le deuxième départ avec ces pneus. Avec les galets mi-durs, c'était finalement sans espoir".



"Nous étions sur une stratégie à un arrêt, nous avions déjà utilisé le pneu dur, nous n'avions pas d'autre choix pour les pneus. Le timing de l'interruption de la course n'était tout simplement pas bon pour nous".



"Je suis sûr que j'ai fait chier certains pilotes aujourd'hui et qu'ils connaissent maintenant tous les détails de l'arrière de ma voiture de course. Ma seule consolation aujourd'hui, c'est que j'ai vendu ma peau aussi cher que possible".





GP du Mexique, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20,597

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, collision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, abandon

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensions

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, accident





Classement au championnat du monde (après 19 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 491 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 731 points

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12