Nico Hülkenberg (Haas/13°): Paura per Magnussen

Il tedesco Nico Hülkenberg ha lottato come un leone nel suo 200° Gran Premio, ma con le gomme in degrado non ha potuto fare nulla: solo un 13° posto per il pilota della Haas.

Il 200° Gran Premio di Nico Hülkenberg è iniziato alla grande: è passato immediatamente dal 12° posto in griglia all'ottavo, posizione che ha poi difeso come un leone. Ma poi si sono manifestati i segni di ciò che era inevitabile: la Haas era molto veloce sui rettilinei, ma l'usura degli pneumatici era superiore a quella delle altre vetture.

Alla fine del Gran Premio, Nico ha perso una posizione dopo l'altra, contro Albon, contro Ocon, contro Gasly e anche contro Tsunoda. Alla fine è arrivato solo 13° e la coraggiosa guida di Hülkenberg non è stata premiata.

Nico: "Oggi tutto questo non ha importanza per me. Prima di tutto, sono sollevato che Kevin stia bene dopo il suo grave incidente".

Nico sulla sua gara: "Sapevo che sarebbe stato molto difficile finire dopo la seconda partenza per 37 giri con queste gomme. Con i rulli medio-duri, alla fine è stata un'impresa disperata".



"Eravamo in strategia one-stop, avevamo già usato la gomma dura, non avevamo altra scelta con le gomme. Il momento dell'interruzione della gara è stato sfavorevole per noi".



"Sono sicuro di aver fatto arrabbiare alcuni piloti oggi e ora conoscono ogni dettaglio del posteriore della mia auto da corsa. La mia unica consolazione oggi è che ho venduto cara la pelle".





GP del Messico, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04° Carlos Sainz (E), Ferrari, +27.154

05° Lando Norris (GB), McLaren, +33.266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41.020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41.570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43.104

09° Alex Albon (T), Williams, +48.573

10° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min.

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20.597

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

Fuori

Logan Sargeant (USA), Williams, ritirato

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ritirato

Fernando Alonso (E), Aston Martin, ritiro

Kevin Magnussen (DK), Haas, sospensione

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 19 Gran Premi su 22, inclusi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 491 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05° Alonso 183

06. Norris 169

07 Leclerc 166

08. Russell 151

09° Piastri 87

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 45

13° Albon 27

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19° Magnussen 3

20° Lawson 2

21° Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 731 punti

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12