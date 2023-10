Nico Hülkenberg (Haas/13º): Medo de Magnussen

O alemão Nico Hülkenberg lutou como um leão no seu 200º Grande Prémio, mas com os pneus a degradarem-se não havia nada a fazer - apenas o 13º lugar para o piloto da Haas.

O 200º Grande Prémio de Nico Hülkenberg teve um excelente início: passou imediatamente do 12º lugar da grelha para o oitavo e defendeu essa posição como um leão mais tarde. Mas depois surgiram sinais do que era inevitável: o carro de corrida da Haas era muito rápido nas rectas, mas o desgaste dos pneus era maior do que nos outros carros.

No final do Grande Prémio, Nico perdeu lugar atrás de lugar, contra Albon, contra Ocon, contra Gasly e também contra Tsunoda. No final, terminou apenas em 13º e a corajosa condução de Hülkenberg não foi recompensada.

Nico: "Nada disso importa para mim hoje. Antes de mais, estou aliviado por o Kevin estar bem depois do seu grave acidente."

Nico sobre a sua corrida: "Eu sabia que seria muito difícil terminar depois da segunda partida para 37 voltas com estes pneus. Com os pneus de dureza média, era uma tentativa desesperada".



"Estávamos com uma estratégia de uma paragem, já tínhamos usado o pneu duro, não tínhamos outra escolha com os pneus. O momento da paragem da corrida foi simplesmente desfavorável para nós."



"Tenho a certeza que hoje irritei alguns pilotos e agora eles sabem todos os pormenores da traseira do meu carro de corrida. A minha única consolação hoje é que vendi a minha pele o mais que pude."





GP do México, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 s

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04 Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05º Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09º Alex Albon (T), Williams, +48,573

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20.597

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

Fora

Logan Sargeant (EUA), Williams, retirado

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, colisão

Fernando Alonso (E), Aston Martin, desistência

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensão

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Acidente





Classificação do Campeonato do Mundo (após 19 de 22 Grandes Prémios, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 491 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 220

04 Sainz 183

05º Alonso 183

06 Norris 169

07 Leclerc 166

08 Russell 151

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19º Magnussen 3

20º Lawson 2

21º Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 731 pontos

02 Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12