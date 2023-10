Dr. Helmut Marko : pas de reproche à faire à Sergio Pérez

Le Dr Helmut Marko, conseiller en sport automobile chez Red Bull, revient sur la victoire de Max Verstappen au Mexique et sur l'accident de Sergio Pérez. "Une performance de haut niveau pour Max, un incident de course pour Checo".

La chance et la malchance sont si proches en Formule 1 : Max Verstappen a remporté un nouveau Grand Prix pour Red Bull Racing, Sergio Pérez était déjà hors course après les 811 premiers mètres - collision avec la Ferrari de Charles Leclerc.

Helmut Marko, conseiller en sport automobile de Red Bull, a commenté les événements de l'Autódromo Hermanos Rodríguez sur Sky : "Nous savions que nous serions rapides en course. Ce qui a été décisif, c'est que Max a dépassé les deux Ferrari dès le départ. Il a ensuite mené sa course de main de maître depuis la tête. L'interruption de la course est intervenue à un moment un peu inopportun pour nous, mais rien n'y fait : Verstappen a de nouveau réalisé une performance de premier plan".

"En ce qui concerne Pérez, Leclerc a eu un accident en course, cela peut arriver. L'occasion était là pour lui. Il était à l'extérieur et Leclerc au milieu. Un incident de course pur, on ne peut en vouloir à personne. Mais c'est dommage, nous avons perdu 19 points sur Hamilton".

Marko soutient le Mexicain : "Checo a son contrat pour 2024, et il roulera pour nous. Jusqu'au premier tour, c'était une super performance de sa part ce week-end, et je suis persuadé qu'il serait monté sur le podium".





GP du Mexique, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20,597

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, collision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, abandon

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensions

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, accident





Classement au championnat du monde (après 19 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 491 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 731 points

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12