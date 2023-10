Dr. Helmut Marko: nessun rimprovero a Sergio Pérez

Il dottor Helmut Marko, consulente della Red Bull, commenta la vittoria di Max Verstappen in Messico e l'incidente di Sergio Pérez. "Una prestazione eccellente da parte di Max, un incidente di gara da parte di Checo".

Ecco quanto sono vicine fortuna e sfortuna nelle corse di Formula 1: Max Verstappen ha vinto un altro Gran Premio per la Red Bull Racing, Sergio Pérez era già fuori dopo i primi 811 metri - collisione con la Ferrari di Charles Leclerc.

Il dottor Helmut Marko, consulente della Red Bull Motorsport, ha valutato gli eventi all'Autódromo Hermanos Rodríguez su Sky: "Sapevamo che saremmo stati veloci in gara. Il fattore decisivo è stato il sorpasso di Max su entrambe le Ferrari alla partenza. Poi ha gestito la sua gara con fiducia partendo dalla testa. L'interruzione della gara è arrivata in un momento un po' inopportuno per noi, ma è stata comunque una prestazione di alto livello da parte di Verstappen".

"Per quanto riguarda Pérez e Leclerc: un incidente di gara, sono cose che possono succedere. L'occasione per lui c'è stata. Lui era all'esterno e Leclerc al centro. È stato un puro incidente di gara, non si può dare la colpa a nessuno. Ma è un peccato, abbiamo perso 19 punti nei confronti di Hamilton".

Marko sostiene il messicano: "Checo ha un contratto per il 2024 e guiderà per noi. È stata una grande prestazione da parte sua questo fine settimana, fino al primo giro, e sono convinto che sarebbe salito sul podio.





GP del Messico, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04° Carlos Sainz (E), Ferrari, +27.154

05° Lando Norris (GB), McLaren, +33.266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41.020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41.570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43.104

09° Alex Albon (T), Williams, +48.573

10° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min.

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20.597

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

Fuori

Logan Sargeant (USA), Williams, ritirato

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ritirato

Fernando Alonso (E), Aston Martin, ritiro

Kevin Magnussen (DK), Haas, sospensione

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 19 Gran Premi su 22, compresi 5 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 491 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05° Alonso 183

06. Norris 169

07 Leclerc 166

08. Russell 151

09° Piastri 87

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 45

13° Albon 27

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19° Magnussen 3

20° Lawson 2

21° Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 731 punti

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12