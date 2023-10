Toto Wolff (Mercedes) : La course de Hamilton est incroyable

Performance combative de Lewis Hamilton et George Russell au Mexique, Hamilton deuxième derrière Max Verstappen, Russell sixième.

Toto Wolff, chef de l'équipe Mercedes : "Nous pouvons être heureux pour des raisons très différentes. La course de Hamilton était incroyable. Nous n'étions pas sûrs que les pneus de sa voiture tiendraient jusqu'à la fin. Il était fort - le dernier tour a été le plus rapide de tout le Grand Prix. La voiture était bonne. Si nous parvenons à faire mieux à l'entraînement, nous pourrons peut-être jouer les premiers rôles".

"Nous ne comprenons pas nous-mêmes pourquoi nous étions derrière Ferrari aux essais et ensuite plus rapides en course. Nous avons eu une Q2 vraiment rapide. La voiture la plus rapide et le meilleur temps. Ensuite, les températures chutent de trois degrés et nous sommes totalement hors de la fenêtre des pneus. Aujourd'hui en course, les températures étaient élevées. Hier, c'est l'inverse qui s'est produit pour Ferrari. Ils étaient devant et personne n'a compris pourquoi".

Est-ce que Mercedes aurait pu gagner cette course ? Toto Wolff : "Non, il faut rester réaliste. Nous avions réglé les voitures pour qu'elles aient beaucoup d'appui. Le meilleur de tous les résultats pour nous est la deuxième place, et nous l'avons obtenue aujourd'hui".



En ce qui concerne la course de George Russell, Wolff déclare : "Un week-end difficile pour lui. En suivant Sainz et en se battant avec lui, il a cassé ses pneus. Lewis a réussi à garder le pneu en vie. Maintenant, nous devons voir quelles ont été les différences de conduite".





GP du Mexique, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20,597

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, collision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, abandon

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensions

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, accident





Classement au championnat du monde (après 19 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 491 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 731 points

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12