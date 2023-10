Toto Wolff (Mercedes): La guida di Hamilton è incredibile

Lewis Hamilton e George Russell hanno dato vita a una forte battaglia in Messico, Hamilton secondo dietro Max Verstappen, Russell sesto.

Il team boss della Mercedes, Toto Wolff: "Possiamo essere felici per motivi molto diversi. La guida di Hamilton è stata incredibile. Non eravamo sicuri che le gomme della sua auto avrebbero resistito fino alla fine. È stato forte - l'ultimo giro è stato il più veloce di tutto il Gran Premio. La macchina era buona. Se riusciremo a migliorarla nelle prove, forse potremo giocare davanti".

"Non è chiaro a noi stessi perché siamo stati dietro alla Ferrari nelle prove e poi più veloci in gara. Abbiamo fatto una Q2 molto veloce. La macchina più veloce e il miglior tempo. Poi le temperature scendono di tre gradi e siamo completamente fuori dalla finestra degli pneumatici. Oggi in gara le temperature erano elevate. Ieri è andata al contrario per la Ferrari. Erano davanti e nessuno ha capito perché".

La Mercedes avrebbe potuto vincere questa gara? Toto Wolff: "No, bisogna essere realisti. Avevamo modificato le vetture per ottenere molta deportanza. Il miglior risultato per noi è il secondo posto, ed è quello che abbiamo ottenuto oggi".



Sulla gara di George Russell, Wolff dice: "Un weekend difficile per lui. Guidando dietro e lottando con Sainz, ha distrutto le gomme. Lewis è riuscito a mantenere le gomme in vita. Ora dobbiamo vedere quali sono state le differenze nella guida".





GP del Messico, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 ore

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 secondi

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04° Carlos Sainz (E), Ferrari, +27.154

05° Lando Norris (GB), McLaren, +33.266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41.020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41.570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43.104

09° Alex Albon (T), Williams, +48.573

10° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min.

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20.597

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

Fuori

Logan Sargeant (USA), Williams, ritirato

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ritirato

Fernando Alonso (E), Aston Martin, ritiro

Kevin Magnussen (DK), Haas, sospensione

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 19 Gran Premi su 22, compresi 5 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 491 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05° Alonso 183

06. Norris 169

07 Leclerc 166

08. Russell 151

09° Piastri 87

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 45

13° Albon 27

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19° Magnussen 3

20° Lawson 2

21° Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 731 punti

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12