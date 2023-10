Timo Glock: "¿Abucheos para Leclerc? No es culpa suya

Abucheos y silbidos estridentes para el piloto de Ferrari Charles Leclerc tras su tercer puesto en México. Poco después de la salida, se produjo una colisión entre su coche de carreras y el de Sergio Pérez, el mexicano quedó fuera, el público estaba servido.

Pero Timo Glock, experto de Sky GP, afirma: "Por supuesto que los aficionados estaban decepcionados porque Sergio Pérez quedara fuera de carrera. Pero el hecho es: ¡no fue culpa de Leclerc! Leclerc estaba en medio de los dos coches de RBR, Pérez giró demasiado pronto. ¿Qué quieres hacer al respecto? Así es para Leclerc cuando los aficionados locales pierden a su piloto. Pero no debería sentirlo".

Ferrari también tuvo que alinearse detrás del Mercedes de Lewis Hamilton. Timo continuó: "No me lo esperaba. Tras la clasificación y los entrenamientos, parecía que no habían encontrado la puesta a punto adecuada".



"Para la carrera, Mercedes ha conseguido obviamente un mejor equilibrio en el coche. Lewis Hamilton lo ha hecho bien, tenía una gran velocidad y estaba luchando por estar delante. George Russell está un poco por detrás".





GP de México, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13.875 seg

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23.124

04º Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05º Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06º George Russell (GB), Mercedes, +41.020

07º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43.104

09º Alex Albon (T), Williams, +48.573

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20.597

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

Fuera

Logan Sargeant (USA), Williams, Retirado

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, colisión

Fernando Alonso (E), Aston Martin, abandono

Kevin Magnussen (DK), Haas, Suspensión

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Accidente





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 19 de 22 Grandes Premios, incl. 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 491 puntos

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08º Russell 151

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19º Magnussen 3

20º Lawson 2

21º Sargeant 1

22º De Vries 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 731 puntos

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12