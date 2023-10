Timo Glock: "Fischi per Leclerc? Non è colpa sua

Boati e fischi stridenti per il pilota della Ferrari Charles Leclerc dopo il suo terzo posto in Messico. Poco dopo la partenza, c'è stata una collisione tra la sua auto da corsa e quella di Sergio Pérez, il messicano è uscito, il pubblico è servito.

Ma l'esperto di Sky GP Timo Glock dice: "Naturalmente i tifosi sono rimasti delusi dal fatto che Sergio Pérez sia uscito dalla gara. Ma il fatto è che non è stata colpa di Leclerc! Leclerc era in mezzo alle due vetture RBR, Pérez si è girato troppo presto. Cosa vuoi fare? Per Leclerc è così, quando i tifosi locali perdono il loro pilota. Ma non deve dispiacersi".

Anche la Ferrari ha dovuto schierarsi dietro la Mercedes di Lewis Hamilton. Timo ha continuato: "Non me lo aspettavo. Dopo le qualifiche e le sessioni di prove, sembrava che non avessero trovato il giusto set-up".



"Per la gara, la Mercedes è ovviamente riuscita ad ottenere un miglior bilanciamento della vettura. Lewis Hamilton ha fatto bene, ha avuto una grande velocità e ha lottato per arrivare davanti. George Russell è un po' indietro".





GP del Messico, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04° Carlos Sainz (E), Ferrari, +27.154

05° Lando Norris (GB), McLaren, +33.266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41.020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41.570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43.104

09° Alex Albon (T), Williams, +48.573

10° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min.

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20.597

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

Fuori

Logan Sargeant (USA), Williams, ritirato

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ritirato

Fernando Alonso (E), Aston Martin, ritiro

Kevin Magnussen (DK), Haas, sospensione

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 19 Gran Premi su 22, inclusi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 491 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05° Alonso 183

06. Norris 169

07 Leclerc 166

08. Russell 151

09° Piastri 87

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 45

13° Albon 27

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19° Magnussen 3

20° Lawson 2

21° Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 731 punti

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12