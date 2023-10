Daniel Ricciardo forte: l'ho sognato!

Daniel Ricciardo ha disputato un weekend molto intenso in Messico, con la gara come momento clou. L'australiano ha dimostrato di essere tornato.

Daniel Ricciardo può essere molto soddisfatto. L'australiano ha messo un vero e proprio punto esclamativo sul Messico con buoni risultati nelle prove, nelle qualifiche e poi in gara.

Lì si è piazzato al settimo posto. Per questo ha giudicato la sua prestazione di domenica "forse anche migliore di quella buona. Ci sono state molte emozioni positive. Due partenze su questa pista: tutto può succedere. Alla prima partenza sono partito in quarta posizione e ne sono uscito così. Ero contento", ha dichiarato a Sky.

Ricciardo ha continuato: "Alla seconda partenza, quando ho visto la bandiera rossa, ho capito che poteva essere una gara in cui sarei arrivato quinto. Non si può essere così egoisti in una situazione del genere".

Anche la fase finale è stata forte, quando Ricciardo è riuscito a mettere sotto pressione George Russell sulla Mercedes per alcuni giri. Anche se alla fine non è stato sufficiente per passare anche il britannico.

"Quando ho visto che Lando aveva passato George, ho fatto pressione e sono riuscito a staccare Oscar. Poter lottare contro la Mercedes è un grande weekend per noi. Sei punti: non potrebbe andare meglio in questo momento", ha detto Ricciardo.

La sua conclusione, una settimana dopo il suo ritorno in pista: "Tutto sommato è stato un buon weekend. Dopo la scorsa settimana, è una settimana che avevo sognato".

GP del Messico, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 ore

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04° Carlos Sainz (E), Ferrari, +27.154

05° Lando Norris (GB), McLaren, +33.266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41.020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41.570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43.104

09° Alex Albon (T), Williams, +48.573

10° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min.

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20.597

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

Fuori

Logan Sargeant (USA), Williams, ritirato

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ritirato

Fernando Alonso (E), Aston Martin, ritiro

Kevin Magnussen (DK), Haas, sospensione

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, incidente





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 19 Gran Premi su 22, inclusi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 491 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05° Alonso 183

06. Norris 169

07 Leclerc 166

08. Russell 151

09° Piastri 87

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 45

13° Albon 27

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19° Magnussen 3

20° Lawson 2

21° Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 731 punti

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12