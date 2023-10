Fred Vasseur sur Ferrari : "Le résultat n'est pas un drame

Sentiments mitigés chez Ferrari : Charles Leclerc a terminé troisième et Carlos Sainz quatrième au Mexique. Mais au vu de l'écart entre les qualifications et la course, les Rouges ne peuvent pas être satisfaits.

Quelle peut être la satisfaction d'un chef d'équipe lorsque ses pilotes partent de la pole position et de la deuxième place, mais finissent troisième et quatrième ? C'est exactement ce qui est arrivé à Ferrari au Mexique avec Charles Leclerc et Carlos Sainz.

Pour le directeur de l'équipe Ferrari Fred Vasseur, ce n'est pourtant "pas un mauvais résultat. Nous avions la pole au départ et la situation s'est dégradée. Nous avons essayé de faire un arrêt. Nous l'avons fait un tour avant la voiture de sécurité. Ce n'était pas de la chance et derrière, nous avons eu du mal".

"Le résultat en tant que tel n'est pas un drame. On peut être un peu déçu quand on part de la P1 et de la P2", a déclaré Vasseur.

Carlos Sainz pense alors déjà à la saison prochaine.

"En qualifications, l'équilibre est bon, mais en course, nous avons des problèmes. Nous devons analyser cela et l'année prochaine, nous aurons peut-être une voiture qui ira dans la bonne direction et avec laquelle nous pourrons nous battre. Une fois de plus, Verstappen et Lewis sont dans une autre ligue", a déclaré l'Espagnol.

Dans la lutte pour la deuxième place au classement des constructeurs, Ferrari se trouve derrière Mercedes (371) avec 349 points. "C'est difficile quand tu pars deuxième et que tu n'arrives qu'en quatrième position, notamment à cause des points. La bataille sera rude".

GP du Mexique, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20,597

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, collision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, abandon

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensions

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, accident





Classement au championnat du monde (après 19 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 491 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 731 points

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12