Fred Vasseur sulla Ferrari: il risultato non è un dramma

Sentimenti contrastanti in casa Ferrari: Charles Leclerc è arrivato terzo in Messico, Carlos Sainz quarto. Vista la discrepanza tra le qualifiche e la gara, però, le Rosse non possono dirsi soddisfatte.

Quanto può essere soddisfatto un team boss quando i suoi piloti partono dalla pole position e dal secondo posto ma finiscono terzi e quarti? È esattamente quello che è successo alla Ferrari in Messico con Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Per il team boss della Ferrari Fred Vasseur si tratta comunque di "un risultato non male. Avevamo la pole alla partenza e la situazione è peggiorata. Abbiamo cercato di fare una sosta. L'abbiamo fatto un giro prima della safety car. Non è stata fortuna e abbiamo faticato nelle retrovie".

"Il risultato in sé non è un dramma. Si può essere un po' delusi quando si parte dalla P1 e dalla P2", ha detto Vasseur.

Carlos Sainz pensa già alla prossima stagione.

"In qualifica il bilanciamento è buono, in gara abbiamo dei problemi. Dobbiamo analizzarli e poi forse l'anno prossimo avremo una macchina che va nella giusta direzione e con la quale potremo lottare". Anche in questo caso, Verstappen e Lewis sono di un altro livello", ha detto lo spagnolo.

Nella lotta per il secondo posto nel campionato costruttori, la Ferrari è a 349 punti dalla Mercedes (371). "È difficile quando si parte secondi e si arriva solo quarti, anche per via dei punti. Sarà una battaglia dura".

GP del Messico, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04° Carlos Sainz (E), Ferrari, +27.154

05° Lando Norris (GB), McLaren, +33.266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41.020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41.570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43.104

09° Alex Albon (T), Williams, +48.573

10° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min.

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20.597

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

Fuori

Logan Sargeant (USA), Williams, ritirato

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ritirato

Fernando Alonso (E), Aston Martin, ritiro

Kevin Magnussen (DK), Haas, sospensione

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 19 Gran Premi su 22, compresi 5 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 491 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05° Alonso 183

06. Norris 169

07 Leclerc 166

08. Russell 151

09° Piastri 87

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 45

13° Albon 27

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19° Magnussen 3

20° Lawson 2

21° Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 731 punti

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12