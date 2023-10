Fred Vasseur sobre a Ferrari: O resultado não é um drama

A Ferrari tem sentimentos contraditórios: Charles Leclerc foi terceiro no México e Carlos Sainz quarto. No entanto, tendo em conta a discrepância entre a qualificação e a corrida, os Vermelhos não podem estar satisfeitos.

por Andreas Reiners - Automatic translation from German

Quão satisfeito pode estar um chefe de equipa quando os seus pilotos partem da pole position e do segundo lugar, mas acabam em terceiro e quarto? Foi exatamente o que aconteceu à Ferrari no México com Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Para o chefe de equipa da Ferrari, Fred Vasseur, ainda assim "não é um mau resultado. Tínhamos a pole no início e a situação deteriorou-se. Tentámos fazer uma paragem. Fizemo-lo uma volta antes do safety car. Não foi sorte e tivemos dificuldades lá atrás".

"O resultado em si não é um drama. Podemos ficar um pouco desapontados quando partimos de P1 e P2", disse Vasseur.

Carlos Sainz já está a pensar na próxima época.

"Na qualificação o equilíbrio é bom, na corrida temos problemas. Temos de analisar isso e talvez no próximo ano tenhamos um carro que vá na direção certa e com o qual possamos lutar. Mais uma vez, Verstappen e também Lewis estão numa liga diferente", disse o espanhol.

Na luta pelo segundo lugar no campeonato de construtores, a Ferrari está 349 pontos atrás da Mercedes (371). "É difícil quando se começa em segundo e só se termina em quarto - também por causa dos pontos. Vai ser uma batalha difícil".

GP do México, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 s

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04 Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05º Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09º Alex Albon (T), Williams, +48,573

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20.597

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

Fora

Logan Sargeant (EUA), Williams, retirado

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, colisão

Fernando Alonso (E), Aston Martin, desistência

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensão

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Acidente





Classificação do Campeonato do Mundo (após 19 de 22 Grandes Prémios, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 491 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 220

04 Sainz 183

05º Alonso 183

06 Norris 169

07 Leclerc 166

08 Russell 151

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19º Magnussen 3

20º Lawson 2

21º Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 731 pontos

02 Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12