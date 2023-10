Pérez: o que diz Max Verstappen

Para Sergio Pérez, o seu GP caseiro no México terminou após a primeira curva, quando colidiu com Charles Leclerc. Como é que o seu companheiro de equipa Max Verstappen vê o acidente?

Para Sergio Pérez, o GP do México já estava terminado após 811 metros. O mexicano começou muito bem a sua corrida em casa, mas tentou fazer demasiado na primeira curva. Fez uma ultrapassagem por fora, mas depois colidiu com o Ferrari de Charles Leclerc, que não conseguiu evitar porque Max Verstappen estava ao seu lado.

Pérez desistiu. No final do dia, apesar de toda a desilusão, este é um incidente de corrida, não posso culpar Charles", disse Pérez. "Consegui travar por fora, o mais tardar, e acreditei mesmo que podia assumir a liderança aqui. Olhando para trás, somos sempre os mais espertos e, se eu pudesse decidir novamente, provavelmente tiraria o pé do acelerador e tentaria novamente contra Charles mais tarde."

O que é que Verstappen tem a dizer sobre o acidente do seu colega de equipa da RBR? No momento do acidente, ele não tinha notado muito.

"A certa altura, vi apenas um carro a voar um pouco pelo ar. Mas enquanto estava a conduzir é um pouco difícil porque estava concentrado principalmente no Charles porque não conseguia ver o que estava a acontecer do lado de fora."

Na altura da conferência de imprensa pós-corrida, no entanto, já tinha conseguido ver as repetições.

"Compreendo isso porque é o Grande Prémio em casa dele. Queremos estar no pódio. Compreendo perfeitamente que ele tenha ido por fora e tentado", disse Verstappen.

"Acho que ele poderia ter deixado um pouco mais de espaço, mas, por outro lado, se tivesse funcionado, seria incrível. Acho que é apenas a emoção de querer estar no pódio e, infelizmente, desta vez não deu certo."

GP do México, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 hrs

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 s

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04º Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05º Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09º Alex Albon (T), Williams, +48,573

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20.597

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

Fora

Logan Sargeant (EUA), Williams, retirado

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, colisão

Fernando Alonso (E), Aston Martin, desistência

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensão

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Acidente





Classificação do Campeonato do Mundo (após 19 de 22 Grandes Prémios, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 491 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 220

04 Sainz 183

05º Alonso 183

06 Norris 169

07 Leclerc 166

08 Russell 151

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19º Magnussen 3

20º Lawson 2

21º Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 731 pontos

02 Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12