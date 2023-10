"Super Max" : Hamilton soufflé par Verstappen

Max Verstappen gagne, gagne et gagne encore. Le Néerlandais est encensé de toutes parts après le GP du Mexique. Il en va de même pour Lewis Hamilton, même si ce dernier n'a eu aucune chance face à Verstappen.

Hamilton tire actuellement le maximum de sa Mercedes. "Lewis Hamilton s'est hissé à la deuxième place avec une performance exceptionnelle", a par exemple salué le Guardian.

La Repubblica commente en revanche le triomphe de Verstappen : Il "est comme un alpiniste. Au Mexique aussi, il grimpe au sommet de la Formule 1. Il impose sa vitesse à ses rivaux avec son arrogance habituelle. Son bolide est comme un vaisseau spatial qui laisse derrière lui tous ses adversaires sur la piste".

ENGLANDE

Guardian : Lorsque le drapeau à damier tombe et que Max Verstappen balaie vers une nouvelle victoire, ce n'est que trop familier. Au moins derrière le dominant néerlandais, le contingent britannique avait de quoi faire feu. Lewis Hamilton s'est hissé à la deuxième place grâce à une performance exceptionnelle.

Le Telegraph : La remarquable série de victoires de Verstappen, qui compte désormais un record de 16 victoires en une saison, s'est poursuivie dans un air essoufflé après deux départs vibrants. Hamilton impressionne avec sa deuxième place.

Mirror : Lewis Hamilton est soufflé par Max Verstappen dans une course passionnante.

Sun : Lewis Hamilton se remet de sa disqualification au Grand Prix des États-Unis et termine deuxième au Mexique, mais reste une nouvelle fois derrière le champion Verstappen. Hamilton et Lando Norris ont tous deux réalisé de bonnes performances.

FRANCE

L'Equipe : Verstappen - seul au monde. Max Verstappen reste Super Max et rien, mais alors rien du tout, ne peut l'atteindre. Charles Leclerc est tristement devenu l'ennemi public numéro un à Mexico.

ITALIE

Gazzetta dello Sport : Verstappen réussit deux chefs-d'œuvre au départ. Le reste est une fois de plus la chevauchée rapide et solitaire du Néerlandais. Grâce à son bolide Red Bull, Verstappen peut faire ce qu'il veut en course. Il est tout simplement invincible.

Corriere dello Sport : "La Red Bull de Verstappen est comme un canon. Les pilotes Ferrari doivent s'incliner devant Verstappen et Hamilton, deux géants de la Formule 1.

Corriere della Sera : "La course du Mexique est le reflet de toute une saison. Verstappen se révèle une fois de plus être un pilote mortel pour tous ses adversaires. Ferrari s'effondre. En moins d'un kilomètre, l'illusion d'un possible succès s'évanouit.

La Stampa : La saison dorée de SuperMax se poursuit au Mexique. La pole position de Ferrari ne dure que jusqu'au premier virage. Verstappen dépasse les Ferrari en quelques mètres. Il atteint ainsi son objectif de 51 succès, comme Alain Prost.

PAYS-BAS

De Telegraaf : Beaucoup de choses ont été dites et écrites avant la course sur les fans mexicains et les éventuelles huées, mais Max Verstappen a surtout été applaudi après sa victoire. Le champion du monde a su l'apprécier.

AD.nl : Joueur : Max Verstappen fait grimper son propre record au Mexique avec sa 16e victoire de la saison. Le départ du Grand Prix du Mexique a été pour lui une nouvelle occasion de montrer sa classe. Au palmarès éternel, le Néerlandais est désormais dans le sillage de Sebastian Vettel.