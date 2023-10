"Super Max": Hamilton è spazzato via da Verstappen

Max Verstappen vince, vince e vince. L'olandese viene elogiato da tutte le parti dopo il GP del Messico. Lo stesso vale per Lewis Hamilton, anche se non ha avuto alcuna possibilità contro Verstappen.

Hamilton sta attualmente ottenendo il massimo dalla sua Mercedes. "Lewis Hamilton ha conquistato il secondo posto con una prestazione eccezionale", ha commentato ad esempio il Guardian.

La Repubblica, invece, ha commentato il trionfo di Verstappen: È "come uno scalatore di montagne. Anche in Messico è salito in cima alla Formula 1. Ha imposto il suo ritmo agli avversari con la consueta arroganza. Il suo bolide è come un'astronave che si lascia alle spalle tutti gli avversari in pista".

INGHILTERRA

Guardian: Quando la bandiera a scacchi cala e Max Verstappen conquista un'altra vittoria, è tutto troppo familiare. Dietro al dominante olandese, almeno, il contingente britannico aveva un po' di fuoco da bruciare. Lewis Hamilton ha conquistato il secondo posto con una prestazione eccezionale.

Telegraph: La straordinaria striscia di vittorie di Verstappen, che ora vanta il record di 16 vittorie in una stagione, è proseguita nell'aria irrespirabile dopo due partenze palpitanti. Hamilton impressiona con il secondo posto.

Mirror: Lewis Hamilton viene spazzato via da Max Verstappen in una gara emozionante.

Sun: Lewis Hamilton si riprende dalla squalifica nel Gran Premio degli Stati Uniti per arrivare secondo in Messico, ma è di nuovo dietro al campione Verstappen. Hamilton e Lando Norris si sono comportati bene.

FRANCIA

L'Equipe: Verstappen - da solo in campo. Max Verstappen rimane Super Max e niente, ma proprio niente, può toccarlo. Charles Leclerc è diventato purtroppo il nemico pubblico numero uno a Città del Messico.

ITALIA

Gazzetta dello Sport: Verstappen realizza due capolavori al via. Il resto è ancora una volta la corsa veloce e solitaria dell'olandese. Grazie alla sua Red Bull, Verstappen può fare quello che vuole in gara. È semplicemente invincibile.

Corriere dello Sport: La Red Bull di Verstappen è come un cannone. I piloti della Ferrari devono inchinarsi a Verstappen e Hamilton, due giganti della Formula 1.

La Repubblica: Verstappen è come uno scalatore. Anche in Messico sale in cima alla Formula 1. Impone il suo ritmo agli avversari con la solita arroganza. Il suo bolide è come un'astronave che si lascia alle spalle tutti gli avversari in pista.

Corriere della Sera: La gara in Messico è l'immagine speculare di un'intera stagione. Verstappen si dimostra ancora una volta un pilota letale per tutti gli avversari. La Ferrari crolla. In meno di un chilometro, l'illusione di un possibile successo evapora.

La Stampa: La stagione d'oro di SuperMax continua in Messico. La pole position della Ferrari dura solo fino alla prima curva. Verstappen supera la Ferrari in pochi metri. Raggiunge così il traguardo dei 51 successi, come Alain Prost.

PAESI BASSI

De Telegraaf: Si è detto e scritto molto in anticipo sui tifosi messicani e sui possibili fischi, ma Max Verstappen è stato per lo più applaudito dopo la sua vittoria. Il campione del mondo lo ha apprezzato.

AD.nl: Giocoso: Max Verstappen aumenta il proprio record in Messico con la 16ª vittoria stagionale. La partenza del Gran Premio del Messico è stata un'altra occasione per dimostrare la sua classe. L'olandese è ora in scia a Sebastian Vettel nella classifica generale.