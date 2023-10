"Super Max": Hamilton é surpreendido por Verstappen

Hamilton está atualmente a tirar o máximo partido do seu Mercedes. "Lewis Hamilton chegou ao segundo lugar com um desempenho excecional", elogiou o Guardian, por exemplo.

O La Repubblica, por outro lado, comentou a condução triunfante de Verstappen: Ele "é como um alpinista. No México, ele também sobe ao topo da Fórmula 1 e impõe o seu ritmo aos rivais com a sua habitual arrogância. O seu bólide é como uma nave espacial que deixa todos os adversários para trás na pista".

INGLATERRA

Guardian: Quando a bandeira axadrezada cai e Max Verstappen conquista mais uma vitória, tudo é muito familiar. Atrás do holandês dominante, pelo menos, o contingente britânico tinha algum fogo para queimar. Lewis Hamilton chegou ao segundo lugar com um desempenho notável.

Telegraph: A notável série de vitórias de Verstappen, que agora inclui um recorde de 16 vitórias em uma temporada, continuou no ar sem fôlego após duas partidas pulsantes. Hamilton impressiona com o segundo lugar.

Mirror: Lewis Hamilton é surpreendido por Max Verstappen numa corrida emocionante.

Sun: Lewis Hamilton recupera da desqualificação no Grande Prémio dos Estados Unidos para terminar em segundo no México, mas volta a ficar atrás do campeão Verstappen. Hamilton e Lando Norris tiveram um bom desempenho.

FRANÇA

L'Equipe: Verstappen - sozinho no pelotão. Max Verstappen continua a ser o Super Max e nada, mas mesmo nada, lhe pode tocar. Charles Leclerc, infelizmente, tornou-se o inimigo público número um na Cidade do México.

ITÁLIA

Gazzetta dello Sport: Verstappen consegue duas obras-primas na largada. O resto é mais uma vez a corrida rápida e solitária do holandês. Graças ao seu carro da Red Bull, Verstappen pode fazer o que quiser na corrida. Ele é simplesmente invencível.

Corriere dello Sport: O Red Bull de Verstappen é como um canhão. Os pilotos da Ferrari têm de se curvar perante Verstappen e Hamilton, dois gigantes da Fórmula 1.

La Repubblica: Verstappen é como um alpinista. Sobe ao topo da Fórmula 1 também no México, impõe o seu ritmo aos rivais com a sua habitual arrogância. O seu bólide é como uma nave espacial que deixa todos os adversários para trás na pista.

Corriere della Sera: A corrida no México é a imagem espelhada de toda uma temporada. Verstappen prova mais uma vez ser um piloto letal para todos os adversários. A Ferrari entra em colapso. Em menos de um quilómetro, a ilusão de um possível sucesso evapora-se.

La Stampa: A época de ouro da SuperMax continua no México. A pole position da Ferrari dura apenas até a primeira curva. Verstappen ultrapassa o Ferrari em poucos metros. Assim, atinge o objetivo de 51 sucessos, tal como Alain Prost.

PAÍSES BAIXOS

De Telegraaf: Muito foi dito e escrito com antecedência sobre os fãs mexicanos e possíveis vaias, mas Max Verstappen foi aplaudido principalmente após sua vitória. O campeão do mundo agradeceu o facto.

AD.nl: Max Verstappen bate o seu próprio recorde no México com a 16ª vitória da época. A partida para o Grande Prémio do México foi mais uma oportunidade para ele mostrar a sua classe. O holandês está agora no encalço de Sebastian Vettel na tabela de classificação permanente.