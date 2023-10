La mega persecución de Lando Norris: meado en los pantalones

Lando Norris mostró una impresionante recuperación en el GP de México, el británico se apresuró a través del campo en su McLaren desde el puesto 17 en la parrilla y terminó quinto.

Norris demostró de lo que es capaz y lo que puede hacer el McLaren, lo fuerte que es actualmente el equipo tradicional. La otra cara de la moneda: es bastante seguro que con una mejor posición de salida habría sido posible más.

Pero el propio Norris se jugó esta mejor posición de salida en la calificación con una salida en la Q1.

"Creo que podríamos haber estado en la lucha por los trofeos", dijo Norris, visiblemente decepcionado aunque su remontada fuera en sí misma "bastante especial". "Estaba compitiendo contra George [Russell], Alex [Albon], Oscar [Piastri] y Daniel [Ricciardo], chicos tan rápidos e inteligentes", dijo.

"Lo hice bien, adelanté bien y les puse en posiciones divertidas, así que pude adelantar a todos bastante rápido. Eso me permitió terminar quinto al final. Mojé los pantalones un par de veces, pero básicamente me mantuve alejado de los problemas y mereció la pena", dijo Norris. "Sólo me hubiera gustado estar un poco más delante".

Lo que le lleva a estar tan molesto como satisfecho. "Sé que la gente se queja de por qué a veces estoy decepcionado, pero es por días como hoy. Claro que estoy decepcionado. Tuve la oportunidad de acabar en el podio, conseguir otro trofeo y sumar más puntos. Así que, ¿por qué debería estar contento por un día como el del sábado?", dijo Norris.

"Sé de lo que somos capaces. Y cuando tienes un día como el de hoy, por supuesto que piensas en lo que podría haber sido. Porque en estos momentos hay demasiados", dijo Norris.

Necesita deshacerse de algunas cosas, dijo Norris, "entonces las cosas podrán empezar a rodar. Nunca estás contento cuando metes la pata y decepcionas a tu equipo. 700, 800 personas confían en que yo haga un buen papel, y si no lo hago, ¿cómo puedo sonreír?".

GP de México, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13.875 seg

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23.124

04º Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05º Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06º George Russell (GB), Mercedes, +41.020

07º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43.104

09º Alex Albon (T), Williams, +48.573

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20.597

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

Fuera

Logan Sargeant (USA), Williams, Retirado

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, colisión

Fernando Alonso (E), Aston Martin, abandono

Kevin Magnussen (DK), Haas, Suspensión

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Accidente





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 19 de 22 Grandes Premios, incl. 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 491 puntos

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08º Russell 151

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19º Magnussen 3

20º Lawson 2

21º Sargeant 1

22º De Vries 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 731 puntos

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12