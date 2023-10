Lando Norris : une méga course-poursuite qui l'a mis dans le pétrin

Lando Norris a réalisé une impressionnante remontée au GP du Mexique, le Britannique s'est élancé de la 17e place sur la grille de départ au volant de sa McLaren pour terminer cinquième.

Norris a prouvé de quoi il était capable et de quoi la McLaren était capable, à quel point l'équipe traditionnelle est actuellement forte. Le revers de la médaille : il est presque certain qu'une meilleure position de départ aurait permis de faire mieux.

Mais cette meilleure position de départ, Norris l'a lui-même perdue en qualifications avec son élimination en Q1.

"Je pense que nous aurions pu nous battre pour les coupes", a déclaré Norris, visiblement déçu, même si sa remontée elle-même était "assez spéciale". "J'ai couru contre George [Russell], Alex [Albon], Oscar [Piastri] et Daniel [Ricciardo], donc contre des gars rapides et intelligents", a-t-il dit.

"J'ai bien fait, j'ai bien doublé et je les ai mis dans des positions bizarres, donc j'ai pu doubler tout le monde assez rapidement. Cela m'a permis de finir cinquième. J'ai fait dans mon froc à quelques reprises, mais en gros, j'ai évité les problèmes et ça a payé", a déclaré Norris : "J'aurais juste aimé être un peu plus devant".

Ce qui fait qu'il ne fait pas que se réjouir, mais aussi s'énerver. "Je sais que les gens se plaignent de la raison pour laquelle je suis parfois déçu, mais c'est à cause de jours comme aujourd'hui. Bien sûr que je suis déçu. J'avais la possibilité de monter sur le podium, de remporter un autre trophée et de marquer plus de points. Alors pourquoi devrais-je être heureux d'une journée comme celle de samedi ?", a déclaré Norris.

"Je sais de quoi nous sommes capables. Et puis, quand on a une journée comme aujourd'hui, on pense évidemment à ce qui aurait pu être. Parce qu'il y en a un peu trop en ce moment", a déclaré Norris.

Selon Norris, il doit éliminer certaines choses, "et les choses pourront alors commencer à se mettre en place. On n'est jamais content quand on se plante et qu'on laisse tomber son équipe. 700, 800 personnes comptent sur moi pour faire une bonne performance - et si ce n'est pas le cas, comment pourrais-je sourire ?"

GP du Mexique, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20,597

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, collision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, abandon

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensions

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, accident





Classement au championnat du monde (après 19 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 491 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 731 points

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12