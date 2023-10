Il mega inseguimento di Lando Norris: si è pisciato nei pantaloni

Lando Norris ha mostrato un'impressionante rimonta al GP del Messico: il britannico si è fatto strada con la sua McLaren partendo dalla 17esima posizione in griglia ed è arrivato quinto.

Norris ha dimostrato di cosa è capace e cosa può fare la McLaren, quanto sia forte la squadra tradizionale. L'altra faccia della medaglia: è certo che con una posizione di partenza migliore sarebbe stato possibile fare di più.

Ma Norris si è giocato questa posizione di partenza migliore in qualifica con un'uscita in Q1.

"Penso che avremmo potuto essere in lizza per i trofei", ha detto Norris, visibilmente deluso anche se la sua rimonta è stata "piuttosto speciale". "Ho corso contro George [Russell], Alex [Albon], Oscar [Piastri] e Daniel [Ricciardo], ragazzi molto veloci e intelligenti", ha detto.

"Sono andato bene, ho fatto dei bei sorpassi e li ho messi in posizioni divertenti, così sono riuscito a superare tutti abbastanza velocemente. Questo mi ha permesso di arrivare quinto alla fine. Mi sono bagnato i pantaloni un paio di volte, ma fondamentalmente sono rimasto fuori dai guai e questo mi ha ripagato", ha detto Norris, "avrei solo voluto essere un po' più avanti".

Il che lo porta a essere infastidito, oltre che soddisfatto. "So che la gente si lamenta perché a volte sono deluso, ma è a causa di giornate come quella di oggi. Certo che sono deluso. Avevo la possibilità di finire sul podio, di vincere un altro trofeo e di ottenere più punti. Quindi perché dovrei essere felice di una giornata come quella di sabato?" ha detto Norris.

"So di cosa siamo capaci. E poi, quando si ha una giornata come quella di oggi, ovviamente si pensa a quello che sarebbe potuto essere. Perché al momento ce ne sono un po' troppi", ha detto Norris.

Deve sbarazzarsi di alcune cose, ha detto Norris, "poi le cose possono iniziare a girare. Non sei mai contento quando sbagli e deludi la tua squadra. 700, 800 persone contano su di me per una buona prestazione e se non lo faccio, come posso sorridere?".

GP del Messico, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04° Carlos Sainz (E), Ferrari, +27.154

05° Lando Norris (GB), McLaren, +33.266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41.020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41.570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43.104

09° Alex Albon (T), Williams, +48.573

10° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min.

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20.597

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

Fuori

Logan Sargeant (USA), Williams, ritirato

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ritirato

Fernando Alonso (E), Aston Martin, ritiro

Kevin Magnussen (DK), Haas, sospensione

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 19 Gran Premi su 22, compresi 5 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 491 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05° Alonso 183

06. Norris 169

07 Leclerc 166

08. Russell 151

09° Piastri 87

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 45

13° Albon 27

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19° Magnussen 3

20° Lawson 2

21° Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 731 punti

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12