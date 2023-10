A mega perseguição de Lando Norris: mijado nas calças

Lando Norris combinou na perfeição um forte McLaren com as suas capacidades no GP do México. O resultado foi um quinto lugar - e ainda um mau humor.

Lando Norris mostrou uma recuperação impressionante no GP do México, o britânico passou pelo pelotão em sua McLaren partindo do 17º lugar no grid e terminou em quinto.

Norris provou o que ele próprio é capaz de fazer e o que a McLaren pode fazer, o quão forte a tradicional equipa é atualmente. O outro lado da moeda: é certo que com uma melhor posição de partida teria sido possível fazer mais.

Mas Norris tinha desperdiçado esta melhor posição de partida na qualificação com uma saída na Q1.

"Penso que poderíamos ter estado na luta pelos troféus", disse Norris, que estava visivelmente desapontado, apesar de a sua recuperação ter sido "muito especial". "Estava a correr contra o George [Russell], o Alex [Albon], o Oscar [Piastri] e o Daniel [Ricciardo], tipos tão rápidos e inteligentes", disse.

"Estive bem, fiz boas ultrapassagens e coloquei-os em posições engraçadas, por isso consegui ultrapassar toda a gente muito rapidamente. Isso permitiu-me terminar em quinto no final. Molhei as calças algumas vezes, mas basicamente não tive problemas e valeu a pena", disse Norris, "Só gostava de ter estado um pouco mais à frente".

O que o leva a ficar aborrecido e satisfeito. "Sei que as pessoas se queixam do facto de eu estar por vezes desiludido, mas é por causa de dias como o de hoje. Claro que estou desiludido. Tive a oportunidade de terminar no pódio, ganhar outro troféu e obter mais pontos. Por isso, porque é que hei-de estar contente com um dia como o de sábado?", disse Norris.

"Eu sei do que somos capazes. E depois, quando temos um dia como o de hoje, é claro que pensamos no que poderia ter sido. Porque, neste momento, há demasiadas coisas assim", disse Norris.

Ele precisa se livrar de algumas coisas, disse Norris, "então as coisas podem começar a rolar. Nunca se fica feliz quando se faz asneira e se desilude a equipa. 700, 800 pessoas estão a contar comigo para ter um bom desempenho - e se eu não o fizer, como é que posso sorrir?"

GP do México, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 s

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04º Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05º Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09º Alex Albon (T), Williams, +48,573

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20.597

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

Fora

Logan Sargeant (EUA), Williams, retirado

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, colisão

Fernando Alonso (E), Aston Martin, desistência

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensão

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Acidente





Classificação do Campeonato do Mundo (após 19 de 22 Grandes Prémios, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 491 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 220

04 Sainz 183

05º Alonso 183

06 Norris 169

07 Leclerc 166

08 Russell 151

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19º Magnussen 3

20º Lawson 2

21º Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 731 pontos

02 Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12