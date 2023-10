Glock à propos de Nico Hülkenberg : "Ça me fait mal à chaque fois".

De nombreux fans ont dû vibrer avec Nico Hülkenberg. Lors de sa 200e course de Formule 1, l'Allemand était dixième et s'est battu dans la phase finale pour le dernier point du GP du Mexique.

Mais il a finalement dû laisser partir ses concurrents, il n'a finalement terminé que 13e et n'a rien gagné dans sa course anniversaire.

"Cela me fait vraiment mal de regarder à chaque fois. Il a fait tout ce qu'il fallait, s'est défendu intelligemment et a gardé son pneu dans la fenêtre aussi longtemps que possible", a déclaré Timo Glock, expert de Sky.

"Quand tu as une telle pression, il y a des moments où le pneu sort par la fenêtre. Ensuite, tu ne peux pas le récupérer et à un moment donné, avec cette voiture, la chute est impitoyable. D'un tour à l'autre, il n'y a plus rien et il passe de la dixième à la treizième place", explique Glock.

Hülkenberg avait vu le dilemme venir : "Je savais qu'il serait très difficile d'atteindre l'arrivée pendant 37 tours après le deuxième départ avec ces pneus. Avec les pneus mi-durs, c'était finalement une entreprise désespérée".

Glock poursuit : "Il s'est battu comme un lion et a mérité de prendre un point. La voiture ne le permet pas".

GP du Mexique, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20,597

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, collision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, abandon

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensions

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, accident





Classement au championnat du monde (après 19 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 491 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 731 points

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12