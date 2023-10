Glock para Nico Hülkenberg: "Magoa-me sempre".



por Andreas Reiners - Automatic translation from German

LAT

Nico Hülkenberg esteve nos pontos com o seu Haas na fase final do GP do México, mas no final só lhe restou o 13º lugar. Timo Glock tem muita simpatia.

SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.