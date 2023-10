Hamilton ancora secondo nel mondiale? "Una montagna russa di emozioni

Lewis Hamilton può ancora assicurarsi il secondo posto nel campionato piloti dopo il secondo posto ottenuto nel GP del Messico. Ma quanto vale per il sette volte campione del mondo?

Lewis Hamilton continua a inseguire Sergio Pérez. Dopo una stagione difficile per le Frecce d'Argento con molti alti e bassi, la superstar della Mercedes potrebbe ancora strappare il secondo posto al messicano.

Hamilton è a soli 20 punti di distanza dopo il secondo posto nel GP del Messico, dove Pérez si è ritirato dopo un incidente alla prima curva. Hamilton pensa di poter essere ancora "secondo"?

"Dipende soprattutto dai fine settimana di Checo. Hanno la macchina per vincere i titoli. Credo che sia stato solo sfortunato in alcune situazioni. Io ho perso parecchi punti di recente, ma anche lui ha perso punti oggi. Quindi è una montagna russa di emozioni", ha detto Hamilton.

Il britannico non si aspettava di tornare così rapidamente a distanza di sicurezza dopo il dramma della squalifica ad Austin, dove ha perso 18 punti. "Ma ora faremo del nostro meglio", ha detto.

E ha chiarito che il secondo posto non è più quello che conta in questa stagione. Per lui conta la squadra.

"Onestamente, non farà molta differenza per la mia vita arrivare secondo o terzo", ha detto Hamilton. "È più importante che la squadra arrivi seconda nel campionato costruttori e questo è il mio obiettivo. Se arriviamo secondi nel campionato piloti, è un bonus".

Attualmente la Mercedes, al secondo posto nel campionato costruttori, ha 371 punti. L'inseguitrice Ferrari è a 349 punti.

GP del Messico, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04° Carlos Sainz (E), Ferrari, +27.154

05° Lando Norris (GB), McLaren, +33.266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41.020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41.570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43.104

09° Alex Albon (T), Williams, +48.573

10° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min.

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20.597

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

Fuori

Logan Sargeant (USA), Williams, ritirato

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ritirato

Fernando Alonso (E), Aston Martin, ritiro

Kevin Magnussen (DK), Haas, sospensione

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 19 Gran Premi su 22, inclusi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 491 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05° Alonso 183

06. Norris 169

07 Leclerc 166

08. Russell 151

09° Piastri 87

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 45

13° Albon 27

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19° Magnussen 3

20° Lawson 2

21° Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 731 punti

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12