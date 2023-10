Hamilton continua em segundo lugar no campeonato do mundo? "Uma montanha-russa de emoções

Lewis Hamilton ainda pode garantir o segundo lugar no campeonato de pilotos depois do seu segundo lugar no GP do México. Mas quanto é que isso vale para o sete vezes campeão do mundo?

por Andreas Reiners - Automatic translation from German

Lewis Hamilton continua a perseguir Sergio Pérez. Depois de uma época difícil para os Flechas de Prata, com muitos altos e baixos, a superestrela da Mercedes ainda pode, de facto, arrebatar o segundo lugar ao mexicano.

Hamilton está apenas a 20 pontos de distância depois do seu segundo lugar no GP do México, onde Pérez se retirou depois de um acidente na primeira curva. Será que Hamilton acha que ainda pode ser "vice-campeão"?

"Isso depende principalmente dos fins-de-semana do Checo. Eles têm o carro para ganhar os títulos. Acho que ele teve azar em algumas situações. Eu perdi bastantes pontos recentemente, mas ele também perdeu pontos hoje. Portanto, é uma montanha-russa de emoções", disse Hamilton.

O britânico não estava à espera de voltar a estar a uma distância tão curta após o drama da desqualificação em Austin, onde perdeu 18 pontos. "Mas agora vamos dar o nosso melhor", disse ele.

E deixou claro que o segundo lugar não é mais o que importa nesta temporada. Para ele, o que importa é a equipa.

"Honestamente, não vai fazer muita diferença na minha vida se eu terminar em segundo ou terceiro", disse Hamilton. "É mais importante que a equipa termine em segundo lugar no campeonato de construtores e é nisso que me concentro. Se terminarmos em segundo no campeonato de pilotos, isso é um bónus".

Atualmente, a Mercedes, em segundo lugar no campeonato de construtores, tem 371 pontos. A Ferrari, que lidera, está com 349 pontos.

GP do México, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 s

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04 Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05º Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09º Alex Albon (T), Williams, +48,573

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:20.597

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

Fora

Logan Sargeant (EUA), Williams, retirado

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, colisão

Fernando Alonso (E), Aston Martin, desistência

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensão

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Acidente





Classificação do Campeonato do Mundo (após 19 de 22 Grandes Prémios, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 491 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 220

04 Sainz 183

05º Alonso 183

06 Norris 169

07 Leclerc 166

08 Russell 151

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19º Magnussen 3

20º Lawson 2

21º Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 731 pontos

02 Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12